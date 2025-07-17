Вячеслав Федорищев поручил в кратчайшие сроки выстроить системную работу по оперативному ремонту магистралей в Самаре

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании поручил новому заместителю председателя правительства Самарской области Виталию Шабалатову в кратчайшие сроки выстроить системную работу по оперативному ремонту магистралей в Самаре. Прежде всего это касается ликвидации дорожных провалов в областном центре, пишет Сова.

Поводом для поручения стали многочисленные обращения жителей, в том числе на разрушенную дорогу во дворе дома № 28 на улице Дачной и опасный провал вокруг колодца на улице Ташкентской, 112.

- Виталий Алексеевич, я вас прошу по Самаре как куратора города, как куратора дорожного хозяйства выстройте оперативно работу. Таких провалов появляется очень много. Жители требуют повышения скорости их устранения. На пересечении Московского шоссе с улицей Санфировой тоже провалы образовались. Я у города спрашиваю: "Почему не устраняете?" – "Это региональная дорога". У Минтранса спрашиваю: "Почему не устраняете?" – "Это городская история". И вот два ответственных могли бы сразу же ситуацию поправить, но выстраивают работу, перекладывая друг на друга. По таким объектам, как Дачная, мы найдем дополнительное финансирование, но время уходит, сезон заканчивается. Нужен системный подход, - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Виталий Шабалатов назначен заместителем председателя регионального Правительства. Теперь он отвечает за дорожное хозяйство и курирует Самару. Ранее Виталий Шабалатов работал на руководящей должности в Правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



На каждом оперативном совещании губернатор уделяет большое внимание отработке обращений граждан. Так, по поручению Вячеслава Федорищева глава Самары посетил ветерана труда, которая проживает в доме № 40 на ул. Ветлянской. Там управляющая компания устранила последствия протечки в квартире и отремонтировала кровлю. Также восстановлено благоустройство в сквере им. академика Краснова на ул. Челюскинцев, заменен аварийный элемент горки, приведена в порядок детская площадка в сквере "Родничок надежды" в Самаре.