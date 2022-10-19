Ветераны дорожной отрасли оценили итоги работы и реализацию нацпроекта в Самарской области

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18 октября в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области состоялась встреча ведущих профессионалов системы - тех, кто заботится о комфорте, безопасности и качестве транспортной инфраструктуры Самары и региона в целом. Это и действующие сотрудники ведомств, и представители подрядных организаций, и ветераны, чей опыт играет важную роль при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Собрание, на котором подвели итоги деятельности за последние несколько лет, приурочили к профессиональному празднику – Дню работников дорожного хозяйства.

«На мой взгляд, в последние годы очень много средств направляется на дорожное строительство, и мы имеем возможность обновлять все больше и больше объектов. В распоряжении дорожных служб хорошая техника и новые материалы. Качество выполнения работ сейчас поднялось на новую высоту», – считает советник генерального директора строительной компании Сергей Хрипунов, который трудится в дорожной отрасли более сорока лет.

Применение современных материалов и новейших технологий – одно из главных требований при осуществлении всех мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализация которого в Самарской области находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова.

В 2022 году во всех районах региональной столицы только по дорожному нацпроекту обновили 38 объектов. Их совокупная протяженность составляет порядка 57,5 километра. В том числе комплексно отремонтировали Волжский проспект, привели в порядок такие улицы как Гагарина, Советской Армии, Физкультурная, Магистральная, Ивана Булкина, Товарная, Сергея Лазо с прилегающими участками, ведущими к преобразившейся Вертолетной площадке, и др. На ряде улиц, например, Авроры, Алма-Атинская, ремонтные работы на средства нацпроекта продолжатся и в следующем году.

Всего за пятилетку на территории Самары по нацпроекту были выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 277,8 километра, общей площадью 514 909 783,72 кв. м.

На собрании также были подведены итоги строительства дорог и мостов и в целом в Самарской области. «За последние годы в регионе сделано очень многое. В частности, за пятилетку мы построили, реконструировали, отремонтировали, привели в нормативное состояние около 2,5 тысяч километров дорог. Темпы очень хорошие. Дорожная отрасль Самарской области находится в лидерах среди регионов России», – подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Так, только в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году в областном центре реконструировали Московское шоссе, построили дороги, прилегающие к стадиону. Также реконструировали автодорогу Волжский – аэропорт «Курумоч» и улицу Ташкентскую от проспекта Карла Маркса до улицы Георгия Димитрова.

А текущий год отличается рекордным количеством дорог, включенных в перечень ремонтируемых объектов, – обновили более 600 километров. Кроме того, на год раньше в рамках нацпроекта была возведена двухуровневая развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Рабочее движение по ней запустили 14 октября этого года.

Напомним также, что в прошлом году почти на год раньше завершен второй этап строительства Самарского мостового перехода, рабочее движение по которому открыли в конце декабря 2021 года. Кроме того, закончили реконструкцию автодороги Тольятти-Ягодное, на полтора года раньше построили мост через реку Сок и воплотили в жизнь много важных инфраструктурных проектов.

Ветераны, руководители подрядных организаций и сотрудники дорожной отрасли получили поздравления с профессиональным праздником, который отмечается каждое третье воскресенье октября. А в завершение официальной части собрания лучшим работникам отрасли вручили благодарности, почетные грамоты, а также альбомы «Восьмидесятилетию дорожных служб Самарской области посвящается». Под красочной обложкой – фотографии дорог и мостов региона – ретроспектива и современность.