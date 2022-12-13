В 2023 году в Кировском районе Самары преобразится еще 6 дворов   

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Во внутригородских районах Самары уже ведется подготовка к сезону благоустройства в 2023 году. Так, Администрацией Кировского района объявлен аукцион по выбору подрядной организации для благоустройства дворовых пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется, что в 2023 году в районе только по нацпроекту будет обновлено 6 дворов по следующим адресам:



- Стара-Загора, 267Б, 267В, 26Г, 267Д, 267Е, 267Ж

- Черемшанская, 240

- Зубчаниновское шоссе, 124а/ Товарная,1

- Стара-Загора, 184, 186

- Путейская, 14, 16, Свободы, 225

- Свободы, 220, 218, Гвардейская, д.13



Ожидается, что в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий, выбранная подрядная организация приступит к работам. В перечень основных работ включен ремонт внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, установка детских и спортивных комплексов с безопасным покрытием.

Фото: администрация Самары