В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворы

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В Железнодорожном районе Самары в этом году новый облик получат следующие дворовые территории:

- ул. Гагарина, д. 7а, 9а;

- ул. Революционная, д. 157, 159, 161;

- ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 10, 12.

В границах домов 157, 159, 161 по улице Революционной уже проведены подготовительные работы, завершается планировка территории под детскую и спортивную площадки с безопасным антитравматическим покрытием. Скоро здесь появятся пешеходные дорожки, установят новые игровые объекты для детей и спортивные тренажеры для всех желающих. По периметру дворовой территории обновят внутриквартальные проезды и расширят пространство для обустройства парковочных карманов, установят урны и скамейки, освещение.

«Обсуждения совместно с жителями этого двора проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев. Каждый элемент, в том числе малые архитектурные формы, был согласован со специализированными службами. Например, игровое оборудование нельзя размещать в охранной зоне на инженерных сетях – такие нюансы необходимо учитывать», - рассказала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары Ольга Анцева.

«Раньше во дворе была небольшая детская площадка без специального покрытия, не было пешеходных дорожек, а лавочки были заняты соседями из других дворов, которые приходили сюда не гулять с детьми, а праздно проводить время, - поделилась жительница дома №159 на улице Революционной Ильмира Калямова. - Наша инициативная группа принимала активное участие в подготовке документов и разработке проекта благоустройства. В итоговом проекте интересы всех наших жителей – и детей, и автовладельцев, и представителей старшего поколения - были учтены».

Работы идут по графику. Благоустройство всех дворовых территорий в Железнодорожном районе будет завершено в сентябре 2021 года.

Фото: администрация Самары