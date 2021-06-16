В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллектив театра «Аленький цветочек» вот уже более 15 лет радует своим творчеством и неповторимым стилем поклонников.
На сцена САТОБ  детский театр кукол «Аленький цветочек» покажет благотворительный спектакль «Принц и нищий»
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг.
МФЦ Самары отмечает юбилей
Гарантийный фонд Самарской области запустил новую программу.
Самозанятые Самарской области могут воспользоваться микрозаймом до 500 тысяч рублей
Форум – традиционно главная в РФ площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
Предприятий Самарской области стали участниками федерального форума «Производительность 360»
Интервью.
Игорь Осинькин - о сборах «Крыльев», Чемпионате Европы и календаре РПЛ
Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня.
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
Наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.
За прошедшие сутки спасатели 11 раз привлекались для тушения пожаров в регионе
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Железнодорожном районе Самары благоустраивают дворы

16 июня 2021 15:18
108
Благоустройство всех дворовых территорий в Железнодорожном районе будет завершено в сентябре 2021 года.

В Железнодорожном районе Самары в этом году новый облик получат следующие дворовые территории:

- ул. Гагарина, д. 7а, 9а;
- ул. Революционная, д. 157, 159, 161;
- ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 10, 12.

В границах домов 157, 159, 161 по улице Революционной уже проведены подготовительные работы, завершается планировка территории под детскую и спортивную площадки с безопасным антитравматическим покрытием. Скоро здесь появятся пешеходные дорожки, установят новые игровые объекты для детей и спортивные тренажеры для всех желающих. По периметру дворовой территории обновят внутриквартальные проезды и расширят пространство для обустройства парковочных карманов, установят урны и скамейки, освещение.

«Обсуждения совместно с жителями этого двора проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев. Каждый элемент, в том числе малые архитектурные формы, был согласован со специализированными службами. Например, игровое оборудование нельзя размещать в охранной зоне на инженерных сетях – такие нюансы необходимо учитывать», - рассказала заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары Ольга Анцева.

«Раньше во дворе была небольшая детская площадка без специального покрытия, не было пешеходных дорожек, а лавочки были заняты соседями из других дворов, которые приходили сюда не гулять с детьми, а праздно проводить время, - поделилась жительница дома №159 на улице Революционной Ильмира Калямова. - Наша инициативная группа принимала активное участие в подготовке документов и разработке проекта благоустройства. В итоговом проекте интересы всех наших жителей – и детей, и автовладельцев, и представителей старшего поколения - были учтены».

Работы идут по графику. Благоустройство всех дворовых территорий в Железнодорожном районе будет завершено в сентябре 2021 года.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: благоустройство дворов Железнодорожный район

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
10 июня 2021, 14:09
В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.   Благоустройство
653
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
25 мая 2021, 14:39
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года. Благоустройство
549
в Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворовых территорий
25 мая 2021, 13:37
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворовых территорий
Напомним, что в Самаре идет голосование за территории, которые могут преобразиться по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Благоустройство
800

В центре внимания
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
64
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
192
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
426
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
185
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021  11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
187
Весь список