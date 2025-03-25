В Тольятти в 2025 году отремонтируют более 20 км дорог

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24 марта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов вместе с главой городского округа Тольятти Ильей Сухих провели инспекционный объезд дорог в городе, ремонт которых запланирован в 2025 году.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году на ремонт дорог местного значения из Дорожного фонда Самарской области выделены средства в размере 7 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд городскому округу Тольятти. Как подчеркнул Илья Сухих, это на 200 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Всего в городе планируется отремонтировать 16 автомобильных дорог общей протяженностью 20,7 км, в том числе 6 участков протяженностью 9,6 км - в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, запланирован ремонт моста на пересечении улицы Революционной и Ленинского проспекта.

«Проектно-сметная документация готова. Госэкспертиза пройдена. Сейчас мы находимся на завершающей стадии подготовки торгов по выбору подрядной организации. К ремонту дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приступим уже в апреле-мае. В сентябре основной массив мероприятий планируем завершить», - доложил министру глава города.

«Участки дорог, выбранные для ремонта дорог в Тольятти в этом году, являются логическим продолжением работ, выполненных в прошлом году. Также акцент сделан на дорогах, по которым ходит общественный транспорт. Ранее начало работ позволит не растягивать их на весь сезон и оперативно закончить с учетом установленных сроков», - подчеркнул министр.

Сергей Карпов рассказал о планах по капитальному ремонту Обводного шоссе Тольятти, который будет начат в текущем году. «На качество Обводного шоссе поступает очень много жалоб жителей в течение уже многих лет. Губернатор принял решение в текущем году выделить средства на обновление дороги. Ремонтные работы, исходя из финансирования, мы пока растягиваем на три года. Но при наличии финансовой возможности будем стараться делать как можно быстрее. В текущем году мы эти работы начнем, - объявил глава областного минтранса.

В рамках капитального ремонта дороги, который будет вестись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланировано проведение работ по усилению дорожной одежды, устройству обочин, тротуаров, улично-дорожного освещения. Также проектом предусмотрено строительство ливневой канализации и размещение водоотводных лотков и водосбросов, ремонт моста через оросительный канал, проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и другие работы.

В ходе рабочей поездки глава областного минтранса проверил качество дорог в Тольятти, отремонтированных в 2024 году. Участники поездки побывали на Южном шоссе, а также на дорогах по улицам Полякова и Революционной. В ходе визуального осмотра дефектов дорожного покрытия не выявлено. С апреля диагностика дорог в Тольятти также будет проведена специальной дорожной лабораторией. При наличии замечаний подрядная организация, выполнявшая ремонт, должна будет устранить их за свой счет.