В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек

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В целом по стране - 6,5 млн человек!



Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая включительно. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году в России на обсуждение вынесено более 5 тыс. объектов из более чем 1,5 тыс. муниципальных образований.



В нашем регионе Всероссийским голосованием охвачены 11 муниципалитетов: города Самара, Октябрьск, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Тольятти, Похвистнево, Сызрань и муниципальный район Безенчукский. На голосование вынесено 105 общественных территорий.



В Самарской области число проголосовавших на сегодняшний день составляет 234924 человек.



Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.



Отдать свой голос можно на странице 63.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитетов, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.



Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году. Тогда участие в нем приняли 9,7 миллиона человек старше 14 лет по всей России. В 2022 году проголосовало уже 10,7 миллиона человек. В Самарской области в 2021 - более 366,5 тыс. жителей, в 2022 году – 409,9 тыс. За весь период действия нацпроекта, с 2019 по 2022 годы, в регионе благоустроено 649 общественных пространств и 1265 дворовых территорий.