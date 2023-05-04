Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика
В Самаре наградили сотрудников предприятия-перевозчика
Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»
Самарские производители детской одежды открыли новое торговое пространство «НАШИ дети. Самарский продукт»
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек
в Ленинском районе Самары только по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 15 дворов
В Ленинском районе Самары только по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 15 дворов
Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора
Самарская область приняла участие в работе научно-практической конференции Росавтодора
Самарцы выиграли восемь медалей на первенстве России по радиоспорту
Самарцы выиграли восемь медалей на первенстве России по радиоспорту
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи
Самарский психолог на средства соцконтракта оборудовал кабинет для оказания профессиональной помощи
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-0.65
EUR 87.58
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек

4 мая 2023 18:27
73
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже 234 тыс человек

В целом по стране - 6,5 млн человек!

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая включительно. Оно проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году в России на обсуждение вынесено более 5 тыс. объектов из более чем 1,5 тыс. муниципальных образований.

В нашем регионе Всероссийским голосованием охвачены 11 муниципалитетов: города Самара, Октябрьск, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Тольятти, Похвистнево, Сызрань и муниципальный район Безенчукский. На голосование вынесено 105 общественных территорий.

В Самарской области число проголосовавших на сегодняшний день составляет 234924 человек.

Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

Отдать свой голос можно на странице 63.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитетов, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году. Тогда участие в нем приняли 9,7 миллиона человек старше 14 лет по всей России. В 2022 году проголосовало уже 10,7 миллиона человек. В Самарской области в 2021 - более 366,5 тыс. жителей, в 2022 году – 409,9 тыс. За весь период действия нацпроекта, с 2019 по 2022 годы, в регионе благоустроено 649 общественных пространств и 1265 дворовых территорий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
4 мая 2023  17:56
Стартовал прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе компаний «Достояние губернии»
98
Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи
4 мая 2023  15:57
Филиал Третьяковской галереи в Самаре откроется осенью этого года выставкой, посвященной еде в живописи
210
Самарская область вошла в ТОП-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов
4 мая 2023  11:39
Самарская область вошла в ТОП-5 по количеству заявок на участие в конкурсе перспективных отечественных брендов
733
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже почти 226 тысяч человек
4 мая 2023  10:28
В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали уже почти 226 тысяч человек
209
в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
3 мая 2023  17:56
В Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
651
Весь список