В Самарской области ремонтируют трассу "Самара - Бугуруслан"

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Темпы работ на объекте проверил глава региона. Реконструкция участка планировалась только через несколько лет, но жители обратились к региональным властям с просьбой ускорить ремонт. Его начали в этом году по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области" на 2014-2025 годы.



Сейчас идет укладка верхнего слоя и щебеночно-мастичного асфальта на битуме. Позже обработают обочины, заменят старые дорожные знака, сделают разметку термопластиком. Подрядчики обещают закончить работы до 1 сентября.



Кроме того, на этом участке дороги появятся новые остановочные павильоны.

Фото: администрация Самары