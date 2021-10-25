В Самарской области по нацпроекту отремонтировали 11 км трассы Отрадный – Богатое – Борское

343

В Самарской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтировали 11 км трассы Отрадный – Богатое – Борское.

Дорога связывает населенные пункты нескольких районов области между собой, а также имеет выход на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходит один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

По проекту выполнили усиление и уширение дорожной одежды. Усилили двухслойным асфальтобетонным покрытием с применением современных материалов в соответствии с новым ГОСТом, уширение выполнили до норматива IV технической категории, укрепили обочины щебнем и асфальтогранулянтом. Также отремонтировали водопропускные трубы и места пересечений и примыканий. Обустроили площадки остановок общественного транспорта, установили барьерное ограждение протяженностью 44 м., сигнальные столбики (330), дорожные знаки (142), нанесли разметку термопластиком.

На ремонтные работы предусмотрены гарантийные сроки, в течение которых подрядчик будет нести ответственность за надлежащее состояние: на верхний слой покрытия и барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и водопропускные трубы - восемь лет, на земляное полотно - пятнадцать лет, на дорожные знаки и другие элементы обустройства - два года, на разметку термопластиком - один год.

Фото: правительство СО