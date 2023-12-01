В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

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В Самаре в активной фазе работы по установке новогодней иллюминации. Знаковые пространства города – улицы, парки, скверы, аллеи, набережная, новые общественные пространства – преображаются в преддверии празднования Нового года и Рождества.

Новогоднее убранство приобретают и предприятия, организации, а также дворы областного центра. Так, свои витрины и площадки уже украшают рестораны, кафе, магазины. В оформлении праздничного убранства используют елочные ветви, световую иллюминацию, новогодние атрибуты.

С началом зимнего сезона в поддержку творческой инициативы горожан администрации внутригородских районов Самары объявляют конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий. В этом году конкурс будет проводиться по нескольким номинациям в два этапа: районный и городской.

Районный этап конкурс пройдет до 25 декабря. Далее победители районного этапа конкурса будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии рассмотрят представленные материалы и путем открытого голосования выберут призеров по номинациям.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.

При оценке победителей конкурсная комиссия обратит внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и прилегающей территории. Основными критериями станут наличие световой тематической иллюминации, оригинальность оформления и композиционного решения.

Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе и сроках его проведения можно получить на информационных ресурсах администраций внутригородских районов Самары:

http://www.zdsamara.ru/about/info/news/5096/

Администрация Кировского внутригородского района Самары:

https://admkir63.ru/oficial_noe_opublikovanie/art1460.html

Администрация Красноглинского внутригородского района Самары:

https://admkrgl.ru/dlya_naseleniya/art816.html

Администрация Куйбышевского внутригородского района Самары:

https://www.kuibsamara.ru/news/art1841.html

Администрация Ленинского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/upload/iblock/7e3/x19gsldh9m4tsm0aa0vo0yqfb9bihfxo/Polozhenie-o-provedenii-v-2023-g.-konkursa-na-luchshee-prazdnichnoe-ofrmlenie-k-Novomu-godu-i-Rozhdestvu-predpriyatiy_-organizatsiy-i-uchrezhdeniy.pdf

Администрация Октябрьского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/authority/octobyarsky_district/for-the-population-october/

Администрация Самарского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/upload/iblock/d49/0e0o5ceqyn8ozd59p1e009ge8a86txos/197.pdf

Администрация Советского внутригородского района Самары: