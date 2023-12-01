В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие из конкурсантов смогут трудоустроиться или пройти стажировки на базе предприятий – партнеров Чемпионатного движения.
Команда Самарской области завоевала медали Финала Чемпионата «Профессионалы»
В связи с производством работ на тепловых сетях.
Будет ограничено движение транспорта по Зубчаниновскому шоссе
В Безенчуке прошла встреча со студентами аграрного техникума.
Полицейские и общественники региона повышают правовую грамотность молодёжи
Сегодня днем в городе трудятся 3 320 уборщиков, на участки обслуживания направили 244 дорожно-коммунальные машины.
В Самары продолжается расчистка и обработка территорий
На Международную космическую станцию будут доставлены более 2,5 тонн грузов.
Двигатели ОДК обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-25»
В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»
В Самарcкой области стартовала просветительская акция «Достижения России»
Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
Большой День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
Участок Московского шоссе Самары с парком Мира приведут в порядок
Участок Московского шоссе Самары с парком Мира приведут в порядок
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

1 декабря 2023 13:32
131
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Самаре в активной фазе работы по установке новогодней иллюминации. Знаковые пространства города – улицы, парки, скверы, аллеи, набережная, новые общественные пространства – преображаются в преддверии празднования Нового года и Рождества.

Новогоднее убранство приобретают и предприятия, организации, а также дворы областного центра. Так, свои витрины и площадки уже украшают рестораны, кафе, магазины. В оформлении праздничного убранства используют елочные ветви, световую иллюминацию, новогодние атрибуты.

С началом зимнего сезона в поддержку творческой инициативы горожан администрации внутригородских районов Самары объявляют конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий, организаций, учреждений, дворовых территорий многоквартирных домов, домов частного сектора и прилегающих к ним территорий. В этом году конкурс будет проводиться по нескольким номинациям в два этапа: районный и городской.

Районный этап конкурс пройдет до 25 декабря. Далее победители районного этапа конкурса будут представлены на городском уровне. Члены конкурсной комиссии рассмотрят представленные материалы и путем открытого голосования выберут призеров по номинациям.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия производственной сферы, объекты предпринимательства, кредитно-финансовые учреждения, объекты потребительского рынка и услуг, учреждения социальной сферы (средние, средние специальные и высшие образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, клубы, детские дошкольные учреждения, медицинские учреждения и т.д.), дворовые территории многоквартирных домов и частного сектора.

При оценке победителей конкурсная комиссия обратит внимание на оформление витрин, фасадов, входных групп и прилегающей территории.  Основными критериями станут наличие световой тематической иллюминации, оригинальность оформления и композиционного решения.

Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе и сроках его проведения можно получить на информационных ресурсах администраций внутригородских районов Самары:

http://www.zdsamara.ru/about/info/news/5096/

  • Администрация Кировского внутригородского района Самары:

https://admkir63.ru/oficial_noe_opublikovanie/art1460.html

  • Администрация Красноглинского внутригородского района Самары:

https://admkrgl.ru/dlya_naseleniya/art816.html

  • Администрация Куйбышевского внутригородского района Самары:

https://www.kuibsamara.ru/news/art1841.html

  • Администрация Ленинского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/upload/iblock/7e3/x19gsldh9m4tsm0aa0vo0yqfb9bihfxo/Polozhenie-o-provedenii-v-2023-g.-konkursa-na-luchshee-prazdnichnoe-ofrmlenie-k-Novomu-godu-i-Rozhdestvu-predpriyatiy_-organizatsiy-i-uchrezhdeniy.pdf

  • Администрация Октябрьского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/authority/octobyarsky_district/for-the-population-october/

  • Администрация Самарского внутригородского района Самары:

https://samadm.ru/upload/iblock/d49/0e0o5ceqyn8ozd59p1e009ge8a86txos/197.pdf

  • Администрация Советского внутригородского района Самары:

https://sovadmsamara.ru/dlya_naseleniya/art6014.html

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
01 декабря 2023, 12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
Модератором круглого стола, посвященного инвестиционному потенциалу региона, стал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий... Экономика
143
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023, 22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта. Общество
503
30 ноября 2023, 21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
Подарок принял генеральный секретарь ПКР, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата РФ Андрей Строкин. Общество
761

В центре внимания
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
130
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
146
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
506
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
762
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
388
Весь список