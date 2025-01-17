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В Самаре не освоили деньги на ремонт во Дворце культуры на площади им. Кирова
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В Самаре не освоили деньги на ремонт во Дворце культуры на площади им. Кирова

17 января 2025 13:30
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В Самаре не освоили деньги на ремонт во Дворце культуры на площади им. Кирова

В Самаре не освоили денежные средства, выделенные на ремонтно-реставрационные работы во Дворце культуры на площади Кирова. Ситуацию обсудили участники комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму. Об этом сообщили в самарской Губдуме.

«По информации ГИООКН Самарской области, срок использования субсидии, которая не была освоена, истек 31 декабря 2024 года. А на 2025 год в областном бюджете не предусмотрены средства для предоставления субсидии бюджету Самары», – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, депутаты даже не смогли получить информацию от подрядчиков, которые занимаются реставрацией Дворца культуры, поэтому не знают полную картину. Напомним, ремонт идет с конца 2020 года. Здание закрыли после смертельного ЧП с ребенком, на которого упала облицовочная гранитная плита фасада.


Работы ведутся с сильным отставанием, сроки их завершения не раз переносились. Теперь окончание реставрации сдвинули на март 2025. Для этого нужны дополнительные 800 миллионов рублей. Ранее глава Самары Иван Носков отмечал, что ремонт Дворца культуры излишне затянулся. Недавно здание признали объектом культурного наследия регионального значения и взяли под охрану, пишет Самара-КП.

 

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