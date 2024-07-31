Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
В выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Министр транспорта РФ заявил, что авиабилеты сильно не подорожают
Министр транспорта РФ заявил, что авиабилеты сильно не подорожают
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской

31 июля 2024 13:58
84
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс

К финишной прямой: в рамках реализации дорожного нацпроекта близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской

В текущем году работы организовали в границах улиц Олимпийской и Республиканской (0,9 км). Этот участок последний, он также будет эксплуатироваться после ремонта. Таким образом, средства профильного нацпроекта позволили за три дорожно-строительных сезона полностью привести в порядок улицу Алма-Атинскую – на всем ее протяжении (около 4,5 км).

К настоящему времени с основными задачами на участке, который охватили работами в этом году, специалисты справились.

Перед укладкой был отфрезерован старый слой покрытия проезжей части, люки смотровых колодцев подрядчик выставил на проектную высоту. Уже устроен верхний слой из современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В районе переездов – шести перекрестков – трамвайное межпутье обновлено литой смесью. А в районе пересечения с улицей Республиканской специально сделали широкий выезд.

Автодорога по основному ходу преобразилась на площади 14 258 кв. м. Отметим, что новое покрытие уложено вровень с головкой трамвайного рельса.

Кроме того, ремонтом охватили тротуары. До старта работ наибольшие дефекты наблюдались по четной стороне улицы. Для комфорта горожан дорожные рабочие установили пониженный бортовой камень на сходах, в том числе у всех пешеходных переходов. Также согласно контракту была предусмотрена замена бордюров вдоль проезжей части и тротуаров.

Помимо этого, есть намерение восстановить посадочную площадку для пассажиров общественного транспорта, которая находится недалеко от поворота на улицу Олимпийскую.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024, 13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
Для оформления выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Общество
1
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024, 11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
В этом году форум приобрел всероссийский масштаб и стал частью Движения Первых - общественной организации, объединяющей активную, талантливую молодежь страны. Общество
174
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024, 17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу. Политика
470

В центре внимания
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
69
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024  13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
70
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
185
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
471
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
378
Весь список