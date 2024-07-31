В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской

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К финишной прямой: в рамках реализации дорожного нацпроекта близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской

В текущем году работы организовали в границах улиц Олимпийской и Республиканской (0,9 км). Этот участок последний, он также будет эксплуатироваться после ремонта. Таким образом, средства профильного нацпроекта позволили за три дорожно-строительных сезона полностью привести в порядок улицу Алма-Атинскую – на всем ее протяжении (около 4,5 км).

К настоящему времени с основными задачами на участке, который охватили работами в этом году, специалисты справились.

Перед укладкой был отфрезерован старый слой покрытия проезжей части, люки смотровых колодцев подрядчик выставил на проектную высоту. Уже устроен верхний слой из современной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В районе переездов – шести перекрестков – трамвайное межпутье обновлено литой смесью. А в районе пересечения с улицей Республиканской специально сделали широкий выезд.

Автодорога по основному ходу преобразилась на площади 14 258 кв. м. Отметим, что новое покрытие уложено вровень с головкой трамвайного рельса.

Кроме того, ремонтом охватили тротуары. До старта работ наибольшие дефекты наблюдались по четной стороне улицы. Для комфорта горожан дорожные рабочие установили пониженный бортовой камень на сходах, в том числе у всех пешеходных переходов. Также согласно контракту была предусмотрена замена бордюров вдоль проезжей части и тротуаров.

Помимо этого, есть намерение восстановить посадочную площадку для пассажиров общественного транспорта, которая находится недалеко от поворота на улицу Олимпийскую.