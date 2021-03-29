«Цветущий город»: для украшения городских улиц, парков, скверов, набережной планируется использовать более 1, 5 миллиона цветов

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В теплицах и питомниках МП «Спецремстройзеленхоз» зацвели первые растения, предназначенные для высадки на городских общественных пространствах. Подготовка цветочной рассады и саженцев началась еще в декабре. В общей сложности для украшения городских улиц, парков, скверов, набережной планируется использовать более 1, 5 миллиона цветов.

В Самаре продолжается реализация программы «Цветущий город», в рамках которой из года в год на городских территориях увеличивается количество цветников. Так, в этом году площадь посадок составит 45 600 квадратных метров.

В соответствии с тематическими датами предусмотрены и новые элементы озеленения Самары.

«В этом году отмечается знаменательная дата – 60-летие первого полета человека в космос, что нашло свое отражение в цветочном оформлении города. В связи с этим будут установлены 9 ландшафтных скульптур, посвященных космической тематике, под названиями «Космический цветок», «Вечность», «Полет планеты». Данные скульптуры будут размещены в местах, имеющих отношение к космосу: в парке им. Юрия Гагарина, в сквере им. Академика Н.Д. Кузнецова, на Аллее Трудовой Славы, в сквере Самарских Космонавтов», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Ассортимент однолетних растений, выращиваемых для городских территорий, очень широк.

Самая ранняя высадка саженцев в открытый грунт планируется в памятных местах ко Дню Победы. Начнется она по погодным условиям, в рамках городского месячника по благоустройству и озеленению: ориентировочно в конце апреля. Первыми на новое место жительства из теплиц по традиции переедут пеларгония и бегония.

Озеленение всего города продолжится по традиции до конца июня. Из запланированных объемов 14 500 м² оформят цветники вдоль улично-дорожной сети. Также вдоль основных магистралей, на тротуарах и ограждениях появятся специальные конструкции и кашпо с ампельными растениями. Устанавливаются они в тех местах, где нет возможности устроить цветники на земле. Кроме того, город украсят элементы вертикального озеленения: 71 новая конструкция с ампельными растениями и саженцами.

Кроме того, в городе планируется высадить несколько тысяч деревьев и кустарников, сообщает горадминистрация.

Фото: горадминистрация