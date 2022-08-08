Сызранцы помогли своему соседу-инвалиду: в доме пенсионера появился удобный пандус

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Сызранцы решили помочь своему соседу-инвалиду и обратились за помощью к главе региона Дмитрию Азарову через официальный аккаунт https://vk.com/azarovlife. Жалобу зафиксировала система мониторинга «Инцидент-Менеджмент», основной инструмент работы ЦУР Самарской области.

«Пенсионер практически заперт в квартире - на первом этаже балкона нет, и он дышит свежим воздухом только у открытого окна, а под окном – дорога», - написали неравнодушные граждане.

Из-за конструктивного недостатка имеющегося пандуса, пожилой житель Сызрани не мог на инвалидной коляске выехать на улицу. Решение вопроса несмотря на то, что необходимые замеры были произведены, затягивалось, пока граждане не сообщили о проблеме в социальных сетях.

«Заслуженные люди несколько раз обращались и в Комитет ЖКХ, и в свою управляющую компанию, чтобы переделали пандус, и коляска могла выехать. Приезжали, замеряли, но вот уже прошло 4 месяца, лето заканчивается, но так никто ничего и не сделал», - пожаловались люди.

После сигнала на странице губернатора, городские власти сразу организовали работу. Вопрос с пандусом решился. Михаил Алексеевич теперь может отправиться на прогулку.

Фото: ЦУР СО