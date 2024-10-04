Суд обязал Фонд капремонта организовать ремонт в трех многоквартирных домах Сызрани

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Прокуратурой г. Сызрани проведена проверка исполнения требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Установлено, что до настоящего времени капитальный ремонт многоквартирных домов, запланированный на 2021-2023 гг., на ряде объектов не выполнен.

Прокурор города обратился с исковыми заявлениями в Ленинский районный суд г. Самары к Региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» о возложении обязанности провести капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Космонавтов, 1, ул. Нефтепроводная, 2 и ул. Декабристов, 50.

Решениями суда исковые требования прокурора г. Сызрани удовлетворены в полном объеме.

Исполнение судебных актов будет взято на контроль после вступления в законную силу.