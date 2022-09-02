Школьную площадку в Чапаевске обновили после жалоб в соцсетях

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В августе 2022 года ЦУР Самарской области зафиксировал 484 сообщений от жителей региона на тему содержания образовательных учреждений и подготовки к новому учебному году.

Жители Чапаевска обратили внимание на состояние территории школы № 21. Родители учеников сообщили, что поле демонтажа старой площадки во дворе учебного заведения ничего не засыпали и не заасфальтировали.

Родители написали в соцсетях: «Если дети себе там что-то поломают, кто будет нести ответственность? Просим немедленно обратить внимание на этот участок».

Муниципалитет взял вопрос в работу и к началу учебного года на территории школы №21 организовано освещение и сделано озеленение. Все игровые зоны обустроены с применением антитравматического покрытия. На площадке также появилась зона воркаута. За счёт сэкономленных денег оборудована площадка и для занятий баскетболом для школьников.