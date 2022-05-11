Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре

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17 мая 2022 года в 17.30 в МБОУ Школа № 32 (ул. Стара-Загора, 226а) состоятся общественные слушания о включении территории лесопарка имени 60-летия Советской власти в состав существующего лесопаркового зеленого пояса в границах городского округа Самара.

На рассмотрение по включению в лесопарковый зеленый пояс выносятся территории, расположенные в Кировском районе Самары в границах Московского шоссе, улиц Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, которые образуют исторически сложившийся лесопарк имени 60-летия Советской власти.

Приглашаем всех заинтересованных жителей Самары, а также представителей предприятий и организаций принять участие в общественных слушаниях.

Гражданам, желающим выступить в рамках слушаний, необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (846) 337-49-27.