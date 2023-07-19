На Третьем проезде в Самаре укладывают новое дорожное полотно

91

На Третьем проезде укладывают новое дорожное полотно: улицу ремонтируют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Почти километровый участок самарской улицы Третий проезд обретает новый облик. К настоящему времени оно укреплено: на площади более 400 кв м выполнены разработка грунта, устройство песчаного и щебеночного основания, после чего специалисты приступили к работе с асфальтобетонной смесью А32НН.



Кроме того, ранее подготовили инженерные коммуникации – люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников, а всего их более 85, установили на проектные высотные отметки. Также отремонтировали опорные кольца и плиты перекрытия.



Все используемые материалы соответствуют ГОСТу. Так, структура новой смеси марки А16ВН более плотная за счет большего содержания щебня и замены природного песка на дробленый. Стоит также отметить, что для адгезии слоев перед устройством нового покрытия важно позаботиться о тщательной очистке дороги и розливе битумного вяжущего.

Фото: администрация Самары