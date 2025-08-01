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Качество жизни в сельских поселениях Самарской области улучшается благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». В рамках программы строят жильё, ремонтируют инженерную инфраструктуру, создают новые общественные пространства и детские площадки. Это помогает привлекать молодых специалистов в сельскую местность.

В селе Новый Буян Красноярского района на месте заброшенного пустыря появился современный игровой комплекс. Детская площадка оборудована с учётом всех требований безопасности: здесь установлены видеонаблюдение, освещение, ограждение и ударопоглощающее резиновое покрытие. Рядом расположено футбольное поле.

«При создании этой локации тщательно продумывался каждый элемент, исходя из интересов детей всех возрастов. Поэтому тут игровые уличные пружинки для малышей соседствуют с горкой для ребят постарше. Сам же комплекс очень востребован, поскольку Новый Буян активно строится и прирастает в том числе молодыми семьями», – рассказывает руководитель МКУ «Управление строительства и ЖКХ муниципального района Красноярский Самарской области» Татьяна Буженица.

В Исаклинском районе идёт строительство новых домов, капитальный ремонт водопровода и детской школы искусств. Прокладываются тепловые сети, линии интернета и дорога на Сухарь Матак.

Один из будущих новосёлов — врач-стоматолог Исаклинской ЦРБ Андрей Коростиленко. «12 лет я ездил на работу из соседнего района. Теперь у нашей семьи будет собственный дом с участком, где мы планируем поставить гараж, баню, теплицу и сделать площадку для детей», — делится планами врач.

Всего в Исаклах по программе строится 11 жилых домов. Новое жильё получат медики, педагоги, работники культуры и сельского хозяйства. В прошлом году по госпрограмме для предоставления жилья по договору соцнайма возвели 13 домов «под ключ».

Жилищное строительство на селе – один из важнейших вопросов, решение которого позволяет привлекать на сельхозпредприятия специалистов. Эта приоритетная задача обозначена в федеральном проекте «Кадры в АПК», который является частью национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Средства направлены на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов. Мероприятия программы охватили территории Исаклинского, Шигонского, Нефтогорского, Большеглушицкого и других районов. «Это служит очень хорошим примером для всех глав муниципальных районов, как использовать один из тех механизмов, который позволяет сейчас привлекать федеральное финансирование на сельские территории», — подчеркнул ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области