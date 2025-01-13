Городские власти намерены наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Самары Иван Носков.

"В прошлом году приступили к ревизии незаконно установленных нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков). Теперь начинаем их демонтировать, за два дня вывезли 15 киосков. И это только начало, работа будет продолжена и на этой неделе.

Всем, кто хочет цивилизованно торговать – пожалуйста, обращайтесь в департамент экономического развития, инвестиций и торговли, оформляйте необходимые документы и торгуйте по закону. Торговли в самодельных «сараях», с раскладушек, а то и с земли больше не будет!

Тем более, что параллельно мы будем развивать Самарские ярмарки – специально оборудованные павильоны, оформленные в едином стиле, с комфортными условиями для продавцов и покупателей. Сейчас в Самаре 26 таких ярмарок, кроме того, нет недостатка в стационарных магазинах, и сетевых, и магазинов формата «у дома». Стихийные рынки «из 90-х» Самаре точно не нужны.

Прошу все контролирующие органы подключаться к работе, выявлять и наказывать хозяев тех торговых объектов, которые нарушают правила торговли и ставят под угрозу жизнь и здоровье самарцев. Администрации города и районов поручил активизировать эту работу, но в то же время с пониманием относиться к тем, кто хочет работать цивилизованно, и оказывать всю возможную поддержку".