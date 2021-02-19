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В 2021 на дорогах регионального значения продолжится ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 11 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское будет приведено в нормативное состояние.

Дорога связывает населенные пункты нескольких районов области между собой, а также имеет выход на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходит один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

Проектом предусмотрено усиление и уширение дорожной одежды. Усилят двухслойным асфальтобетонным покрытием с применением современных материалов в соответствии с новым ГОСТом, уширение выполнят до норматива IV технической категории, укрепят обочины щебнем и асфальтогранулянтом. Также отремонтируют водопропускные трубы и места пересечений и примыканий. Обустроят площадки остановок общественного транспорта, установят барьерное ограждение протяженностью 44 м., сигнальные столбики (330), дорожные знаки (142), нанесут разметку термопластиком. Цена государственного контракта около 226 млн. рублей.

На ремонтные работы предусмотрены гарантийные сроки, в течение которых подрядчик будет нести ответственность за надлежащее состояние: на верхний слой покрытия и барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и водопропускные трубы - восемь лет, на земляное полотно - пятнадцать лет, на дорожные знаки и другие элементы обустройства - два года, на разметку термопластиком - один год.

Напомним, в прошлом году было отремонтировано 15 км на участке региональной автомобильной дороги Отрадный – Богатое – Борское. Дорожные работы также осуществлялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Были выполнены работы по усилению и уширению дорожной одежды, ремонту водопропускных труб и мостового перехода протяженностью 55 км через реку Кутулук, расположенного на 25 км, укреплению обочин. Установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение. Обустроена площадка для остановки общественного транспорта со строительством к ней тротуара, заменен остановочный павильон в районе поселка Березняки, разметка нанесена термопластиком.

В 2021 году в Самарской области в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 км, из них 27 улиц - в Самаре, 10 - в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства нашего региона. В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.