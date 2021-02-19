Я нашел ошибку
Главные новости:
В «Точке роста» поселка Серноводск растят будущих аниматоров.
Школьницы из поселка Серноводск рисуют мультфильмы
Международный фестиваль пройдет в Московском международном Доме музыки с 11 по 13 марта.
Американские и немецкие музыканты выступят на фестивале "Триумф джаза" в Москве
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги в Борском районе. 
Еще 11 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское будет приведено в нормативное состояние
Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации.
Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за непогоды
Особое внимание полпред уделил повышению качества жизни граждан в рамках национальных и федеральных проектов.
Игорь Комаров: «Главное сегодня – поддержать занятость и доходы людей»
21 февраля, в 69-й день рождения Жигулёвска, состоится всероссийский фестиваль культурных традиций «Жигулёвская зима – 2021».
Ширяево приглашает на фестиваль ледяных скульптур, который превратит зимние Жигули в настоящую сказку
В мае 2018 года мужчина ушел из дома, расположенного в поселке Майоровский Сызранского района, и перестал выходить на связь с родственниками.
Полицейские просят оказать содействие в розыске без вести пропавшего в СО мужчины
Возбуждены уголовные дела.
Попытка получить незаконно удостоверения тракториста-машиниста не удалась
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.19
EUR 89.54
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ширяево приглашает на фестиваль ледяных скульптур, который превратит зимние Жигули в настоящую сказку
Краеведческий музей Тольятти приглашает на первую лекцию сезона
В День российских студенческих отрядов в Самаре состоялся праздничный концерт
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Еще 11 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское будет приведено в нормативное состояние

19 февраля 2021 18:20
71
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги в Борском районе. 

В 2021 на дорогах регионального значения продолжится ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 11 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское будет приведено в нормативное состояние.

Дорога связывает населенные пункты нескольких районов области между собой, а также имеет выход на опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.  Кроме того,  по дороге проходит один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

Проектом предусмотрено усиление и уширение дорожной одежды. Усилят двухслойным асфальтобетонным покрытием с применением современных материалов в соответствии с новым ГОСТом, уширение выполнят до норматива  IV технической категории, укрепят обочины щебнем и асфальтогранулянтом. Также отремонтируют водопропускные трубы и места пересечений и примыканий. Обустроят площадки остановок общественного транспорта, установят барьерное ограждение протяженностью 44 м., сигнальные столбики (330), дорожные знаки (142), нанесут разметку термопластиком. Цена государственного контракта около 226 млн. рублей. 

На ремонтные работы предусмотрены гарантийные сроки, в течение которых подрядчик будет нести ответственность за надлежащее состояние: на верхний слой покрытия и барьерные ограждения пять лет, на нижний слой покрытия и водопропускные трубы - восемь лет, на земляное полотно - пятнадцать лет, на дорожные знаки и другие элементы обустройства - два года, на разметку термопластиком - один год.

Напомним, в прошлом году было отремонтировано 15 км на участке региональной автомобильной дороги Отрадный – Богатое – Борское. Дорожные работы также осуществлялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Были выполнены работы по усилению и уширению дорожной одежды, ремонту водопропускных труб и мостового перехода протяженностью 55 км через реку Кутулук, расположенного на 25 км, укреплению обочин. Установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики,  барьерное ограждение. Обустроена площадка для остановки общественного транспорта со строительством к ней тротуара, заменен остановочный  павильон в районе поселка Березняки, разметка нанесена термопластиком. 

В 2021 году в Самарской области в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 68 дорожных объектов общей протяженностью 308,5 км, из них 27 улиц - в Самаре, 10 - в Тольятти. На эти цели выделят более 12 млрд рублей. Модернизация и развитие региональной дорожной сети является важным элементом стратегии лидерства нашего региона. В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
19 февраля 2021  18:20
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги в Борском районе. 
Еще 11 км автодороги Отрадный – Богатое – Борское будет приведено в нормативное состояние
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги в Борском районе.  Благоустройство региона
69
19 февраля 2021  15:53
В них будет поддерживаться температура воздуха выше +5 градусов, при которой бетон будет быстро застывать и набирать прочность.
На строящемся мосту через Сок для бетонирования пролетов специально устанавливают теплицы
В них будет поддерживаться температура воздуха выше +5 градусов, при которой бетон будет быстро застывать и набирать прочность. Благоустройство региона
126
19 февраля 2021  13:46
В Самаре в этом году отремонтируют улицу имени Николая Кузнецова
В Самаре в этом году отремонтируют улицу имени Николая Кузнецова
По словам местных жителей, дорожное покрытие в плохом состоянии, образовались ямы. Благоустройство региона
175
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
11058
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
4829
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
5596
Весь список
Всё в Дом
17 февраля 2021  23:42
В случае если вы в данный момент как один пребывайте в активных поисках высококачественной кожи и фурнитуры для пошива одежки, то сможете адресоваться в aligogroup.
Выбираем фурнитуру для мебели
В случае если вы в данный момент как один пребывайте в активных поисках высококачественной кожи и фурнитуры для пошива одежки, то сможете адресоваться в aligogroup. Всё в Дом
138
14 февраля 2021  09:44
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом.
Несколько советов по уходу за матрасами от консультантов Ок Матрас
Консультанты интернет магазина товаров для сна Ок Матрас предлагают вашему вниманию несколько практических советов о том, как правильно ухаживать за матрасом. Всё в Дом
305
14 февраля 2021  09:42
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью.
Европейский фарфор – особенности
Когда в тринадцатом столетии китайский фарфор вместе с шелком и специями, другими товарами стал попадать в Европу, он был высоко оценен Европейской знатью. Всё в Дом
315
Весь список
ЖКХ
19 февраля 2021  15:09
Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома.
В Самаре продолжают дезинфекцию подъездов жилых домов
Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, который по согласованию с жителями подписывает старший по дому или член совета многоквартирного дома. ЖКХ
124
19 февраля 2021  13:34
12 тысяч жителей Самарского региона получат квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС.
12 тысяч жителей Самарского региона получат квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС
 Для того, чтобы в платежных документах были отражены актуальные данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в...ЖКХ
204
19 февраля 2021  12:18
Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу «единого окна» каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за...ЖКХ
478
Весь список

Экология
17 февраля 2021  10:56
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Экстремально-низкие температуры воздуха в Самарской области поставили очередной рекорд
Напомним, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Экология
480
16 февраля 2021  13:59
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Минус 33 градуса: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
 Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений. Экология
691
15 февраля 2021  13:26
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
В период с 16 по 20 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
1539
Весь список
Видео
18 февраля 2021  09:59
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Военные скорректировали программу боевой подготовки из-за аномальных морозов в Поволжье
Также на время морозов часть занятий проходят в спортивных залах, специальных учебных классах с механическими тренажерами.
Социум
1188
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
3674
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
3110
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
54499
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
56266
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
55804
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел большую встречу по ВКС с председателями советов МКД, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов.
19 февраля 2021  14:33 
Дмитрий Азаров: «Проблем в сфере ЖКХ всегда было много, но я не буду с этим мириться»
Дмитрий Азаров провел большую встречу по ВКС с председателями советов МКД, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов. Политика региона
291
Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти
19 февраля 2021  13:03 
Дмитрий Азаров проведет прием граждан в Тольятти
Причина тому – вал вопросов от жителей Автограда на самые разные темы: от ремонта и содержания дорог до состояния целых микрорайонов Тольятти. Социум
376
На 19 февраля в Самарском регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции
19 февраля 2021  12:59 
На 19 февраля в Самарском регионе подтверждено 292 случая новой коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,43. Здравоохранение
352
Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
19 февраля 2021  12:18 
Дмитрий Азаров поручил организовать телефон горячей линии в фонде капремонта Самарского региона
Телефон горячей линии нужен, чтобы по принципу «единого окна» каждый житель региона мог узнать о том, когда будет отремонтирован его дом, или обратиться за... ЖКХ
470
Прямой диалог: Дмитрий Азаров провел встречу со старшими МКД региона
19 февраля 2021  11:17 
Прямой диалог: Дмитрий Азаров провел встречу со старшими МКД региона
«Проблем в сфере ЖКХ всегда было много, но я не буду с этим мириться» - отметил Губернатор. ЖКХ
445
Весь список