Более 2,2 тысяч кустарников и деревьев высаживают на улице Ташкентской и в сквере Лосином в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
За 35 лет спецподразделение не раз доказывало свою готовность встать на защиту закона и порядка.
Спецподразделение «Мангуст» УФСИН СО отмечает 35-летие
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Меры поддержки помогают молодым специалистам строить карьеру и создавать семьи.
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
Штраф для должностного лица составил 30 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.
Минприроды СО оштрафовало компанию на 330 тысяч рублей за загрязнение недр в Ставропольском районе
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран.
Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 2,2 тысяч кустарников и деревьев высаживают на улице Ташкентской и в сквере Лосином в Самаре

13 ноября 2025 15:12
162
Саженцы деревьев лиственных и хвойных пород позволят укрепить почву разделительного газона вдоль улицы Ташкентской и создадут естественный барьер для пыли и тень. 

В Самаре вдоль улицы Ташкентской и на территории сквера Лосиного в поселке Толевый приступили к дополнительному озеленению. Работы проходят в соответствии с поручениями главы города Самары Ивана Носкова, данными в ходе рабочих объездов и встреч с жителями.  Сквер поселка Толевый уже украсили 10 крупномерных лип, а напротив Областного перинатального центра по улице Ташкентской высаживают 20 елей. Также там появится 175 саженцев рябины, 50 берез, 22 липы и свыше 2 тысяч кустов снежноягодника и дёрена красного.

«С этого года базой в озеленении на территории Самары будут многолетние растения, в том числе плодовые и хвойные деревья, цветущие кустарники. Особое внимание уделяем общественным пространствам, территориям рядом с учреждениями социальной сферы. Схему расположения саженцев выверяем не только со специалистами в сфере озеленения, но и с ресурсоснабжающими организациями. Важно не затронуть участки, где проходят инженерные коммуникации. Например, их довольно много в месте текущей высадки по улице Ташкентской и еще больше – на противоположной стороне улицы. Тем не менее её в дальнейшем тоже планируем озеленять: создадим приподнятые рабатки для деревьев либо высадим кустарники», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Саженцы деревьев лиственных и хвойных пород, а также кустарники, по словам специалистов муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», позволят укрепить почву разделительного газона вдоль улицы Ташкентской и создадут естественный барьер для пыли и тень. 

«На участки привозим деревья, достигшие в высоту от 3,1 до 4 метров. Все саженцы с вниманием и заботой выращены дендрологами нашего питомника, посадочный материал качественный, адаптированный к местному климату, приживаемость составляет более 90%, – отметил директор МП «Спецремстройзеленхоз» города Самары Пётр Кудряшов. – Перед зимовкой проведем влагозарядные процедуры, мульчирование опилками. Весной молодые насаждения подкормим, проверим их состояние».

В сквере Лосином поселка Толевый по просьбам жителей не только добавили липы, но и провели опиловку сухих веток. Также летом там привели в порядок клумбу, высадили цветы и покрасили скульптуру, которая считается символом этой территории. 

Результатом заключительного этапа озеленения Самары в этом году станут новые деревья и кустарники, высаженные в скверах Пушкина, Нефтяников, Калинина, Победы, в скверах у ЗАГСа по улице Сергея Лазо и у Кирилло-Мефодиевского собора, а также на площади им. Куйбышева, бульваре Челюскинцев, улицах Молодежной, Молодогвардейской и др.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
13 ноября 2025, 17:52
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым.  Общество
45
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
13 ноября 2025, 17:16
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами. Общество
126
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
13 ноября 2025, 16:52
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Также, более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для... Общество
137

В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
227
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
628
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
493
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
544
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
483
Весь список