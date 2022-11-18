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Активисты Народного фронта в Самарской области обнаружили 22 незаконные свалки

18 ноября 2022 12:39
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Даже помойка должна быть законной: активисты Народного фронта в Самарской области обнаружили 22 незаконные свалки

Экоинспекция Народного фронта обнаружила 22 незаконные свалки в ходе мониторинга по охране окружающей среды.

Так, экоинспектора-общественники объехали практически всю Самарскую область в поисках незаконных свалок. Но как мы знаем: «кто ищет, тот всегда найдёт». Нашли и они — горы мусора расположились по всей области. И лежат они, как выяснила экоиспекция, не один десяток лет, отравляя воздух и почву.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. У всего должна быть культура, а мусора в частности. 22 незаконные свалки! А это мы не всю область объехали, уверен, что найдётся ещё штук 10. Куда это годиться? Давайте беречь Родину: она у нас одна», — заявил член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Валерий Барсук

После всех выездов эксперты Народного фронта написали письмо в Росприроднадзор Самарской области с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

Напомним, что в октябре 2022 года представители президентского движения создали экологическую инспекцию, чтобы следить за сохранностью природы в Самарской области.

Самарские общественники предложили самарцам подключиться к экоинспекции, и отправлять в социальные сети Народного фронта в Самарской области геолакацию незаконных свалок.

 

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