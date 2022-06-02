Студенческий бизнес-инкубатор заработал на Куйбышевской железной дороге

136

13 мая в Самарском государственном университете путей сообщения, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», состоялось открытие студенческого бизнес-инкубатора, который станет составной частью инновационной экосистемы Куйбышевской железной дороги.

В мероприятии участвовали и.о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин, главный инженер Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин, начальник Центра инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Вербов (в дистанционном формате), директор по акселерационным программам управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» Даниил Бажин, председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Титова, руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Студенческий бизнес-инкубатор — это инфраструктурный проект НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Он будет работать по модели открытых инноваций, которые позволят привлечь идеи и проекты студентов. При поддержке экспертов Куйбышевской железной дороги планы будут развиты до уровня технологической готовности, появится возможность реализовать их в компании «РЖД». В рамках работы бизнес-инкубатора сотрудники компании будут осуществлять экспертную поддержку инновационных проектов студентов от разработки проекта до его внедрения в процессы холдинга РЖД.

На мероприятиях к открытию бизнес-инкубатора студенты СамГУПС представили семнадцать перспективных инновационных проектов на рассмотрение экспертам Куйбышевской железной дороги и внешней инновационной экосреды Самарской области. Идеи будут дополнительно проработаны в Куйбышевском центре инновационного развития на предмет актуальности и экономической целесообразности для функциональных заказчиков.

«Сегодня мы осуществляем комплементарную трансформацию Самарского государственного университета путей сообщения – это такое изменение структурно-организационных, экономических, информационно-технологических и воспитательных мер, учитывающих внешние (социально-экономические, нормативно-правовые, валеологические) изменения в системе образования и внутренние условия деятельности университета, позволяющие обеспечить устойчивый переход университета от исследовательского к инновационному типу», — комментирует Максим Гаранин.

В рамках открытия на площадке студенческого бизнес-инкубатора было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД», СамГУПС и Самарским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ». Были утверждены программы работы Студенческого бизнес-инкубатора до 2025 года.

На мероприятии прошла торжественная церемония награждения лауреатов и победителей регионального и финального этапов Всероссийского сетевого конкурса дизайн-проектов «Локомотив будущего», организованного ОАО «РЖД». В число лауреатов вошли воспитанники Уфимской и Пензенской Детских железных дорог, а также студенты Самарского Государственного Университета путей сообщения.

Даниил Бажин рассказал о перспективах, которые открывает бизнес-инкубатор, подчеркнув его значимость в современном мире:

«Очень важно, чтобы в крупных зарегламентированных организациях появлялось пространство для свободы и креатива. Для ребят — это возможность под эгидой бизнес-сообщества делать ошибки, их преодолевать и становиться лучше. Постоянно расти — это то, что отличает предпринимателя. НОЦ, как проект шести губернаторов по развитию научно-технологических и промышленно-предпринимательских межрегиональных связей, создает условия для поддержки ребят и проектов, чтобы помогать проходить им через уровни TRL и выходить на экспортоориентированные рынки будущего».