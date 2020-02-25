Более 110 тысячам жителей Самарской области начислены пени за неоплату тепла и горячей воды

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В соответствии с ФЗ №307 в отношении потребителей коммунальных услуг предусмотрены штрафы. В случае просрочки платежей с 31-го по 90-й день размер штрафа составляет - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а после 91 дня просрочки - уже 1/130 ставки рефинансирования от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа. Отметим, что по состоянию на 1 февраля 2020 года совокупная задолженность жителей Самарской области за тепло и ГВС составила более 1,5 млрд рублей.Платить по счетам весь год и вовремя – гарантированно избежать дополнительных финансовых потерь и малоприятной процедуры исполнительного производства с визитами судебного пристава. Вследствие рейдов под арестом у должника может оказаться его имущество: бытовая техника или даже личный автотранспорт. К должникам применяется и ограничение энергоснабжения.Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает всем жителям региона о необходимости своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы. О своей задолженности можно узнать в личном кабинете на сайте samara.esplus.ru, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».