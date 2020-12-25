30 жителей Самарской области исключены из списка «злостных неплательщиков» за тепло

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В декабре 2020 года клиенты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» заключили 30 соглашений о рассрочке оплаты задолженности за тепло на общую сумму порядка полумиллиона рублей. Такую возможность предоставила акция «Не копи долги».

Данная акция была адресована клиентам компании, имеющим крупный долг за тепловую энергию. По ее условиям, при оплате 20% задолженности на оставшуюся сумму компания делает рассрочку платежей. Подписание соглашений о заключении рассрочки производилось в офисах обслуживания клиентов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

«Мы используем самые разные средства, чтобы достучаться до клиентов, накопивших внушительный долг за тепло. Выплатить его единовременно не каждому под силу, а потому мы предложили подписать соглашение о рассрочке без ограничений суммы долга. Доказательством серьезности намерений клиентов стало обязательное условие по оплате 20% от общей суммы. В результате несколько десятков жителей региона избежали угрозы принудительного взыскания задолженности по суду», - отметил руководитель Управления по работе с дебиторской задолженность Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

До конца декабря все клиенты компании, погасившие задолженность в полном объеме и оплатившие квитанцию за декабрь, автоматически станут участниками розыгрыша призов традиционной акции «В новый год без долгов». В начале 2021 года на лицевые счета победителей будут зачислены по 1 000 рублей от энергокомпании.