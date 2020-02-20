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Новости /  В стране  

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд рублей из-за коронавируса

20 февраля 2020 19:36
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По данным Федеральной таможенной службы, на которую сослался министр, Россия ежедневно теряет 1 млрд руб. из-за падения товарооборота с Китаем.
Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

«Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день. Это последствия коронавируса», — сказал он.

Китай — крупнейший торговый партнер России, напомнил глава Минфина.

По словам Силуанова, экономический блок правительства обеспокоен негативным влиянием эпидемии на мировую экономику.

Россия уже ощутила на себе последствия коронавируса, отметил министр. В частности, снизился турпоток из Китая. «Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», — пояснил он.

Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее, уверен Силуанов. «Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул он.

Как коронавирус может сказаться на российском ВВП

Ранее экономисты Citi оценили, что падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Это может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми, на которые в этом году планируется дополнительно направить 383 млрд руб. По расчетам Citi, если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п.

Правительство ранее повысило свой прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7 до 1,9% с учетом новых мер социальной поддержки граждан. Однако в обновленной версии прогноза отмечается, что ключевым риском является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и снижения темпов роста экономики Китая.

Ситуация с коронавирусом

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 725 человек.

По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксировано 924 подтвержденных случая заражения.

Жертвами коронавируса стали 2126 человек.

Россия с 20 февраля временно закрыла границы для граждан Китая. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, которым выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы.

Ранее в России выявили два случая заражения: инфицированными оказались граждане Китая, они находились в Тюмени и Забайкалье. Обоих уже выписали из больницы.

Кроме того, заболевание выявили у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.



Фото: Владислав Шатило / РБК


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