Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд рублей из-за коронавируса

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«Намедни разговаривали с таможенной службой. Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день. Это последствия коронавируса», — сказал он.Китай — крупнейший торговый партнер России, напомнил глава Минфина.По словам Силуанова, экономический блок правительства обеспокоен негативным влиянием эпидемии на мировую экономику.Россия уже ощутила на себе последствия коронавируса, отметил министр. В частности, снизился турпоток из Китая. «Это деньги, это загрузка гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле. Авиаперевозчики бьют в набат. Все от этого теряют», — пояснил он.Эпидемия коронавируса может оказать негативное влияние на российскую экономику, но отнюдь не решающее, уверен Силуанов. «Думаю, что это не столь существенный фактор, все зависит от того, сколько продлятся карантин и ситуация со спросом в Китае. Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», — подчеркнул он.Ранее экономисты Citi оценили, что падение цен на нефть из-за снижения экспорта в Китай в связи с коронавирусом может затормозить темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).Это может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми, на которые в этом году планируется дополнительно направить 383 млрд руб. По расчетам Citi, если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п.Правительство ранее повысило свой прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7 до 1,9% с учетом новых мер социальной поддержки граждан. Однако в обновленной версии прогноза отмечается, что ключевым риском является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и снижения темпов роста экономики Китая.По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировано 74 576 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 725 человек.По данным ВОЗ на 19 февраля, всего были заражены 75 204 человека (из них в материковом Китае — 74 280). За пределами КНР зафиксировано 924 подтвержденных случая заражения.Жертвами коронавируса стали 2126 человек.Россия с 20 февраля временно закрыла границы для граждан Китая. Исключения будут сделаны для тех граждан Китая, которым выдали служебные, деловые, гуманитарные и транзитные визы.Ранее в России выявили два случая заражения: инфицированными оказались граждане Китая, они находились в Тюмени и Забайкалье. Обоих уже выписали из больницы.Кроме того, заболевание выявили у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.Фото: Владислав Шатило / РБК