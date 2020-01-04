В Самаре обнаружили самострой на участке, отведенном под школу
4 января 2020 20:16
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Согласно данным публичной кадастровой карты, участок площадью 930 кв. м предназначен для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Кто занял землю для школ, районная администрация пока не сообщает. Сейчас её работники готовят документы для департамента градостроительства Самары, чтобы ведомство могло начать работу по ликвидации самостроя.
«В связи с обнаружением признаков нарушения земельного законодательства подготовлено уведомление о выявлении самовольной постройки, которое подлежит направлению в ДГС для принятия мер в соответствии с имеющимися полномочиями», — сообщили представители администрации Промышленного района через официальный аккаунт в Twitter.
Фото из открытых источников
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