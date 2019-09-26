На строительство Фрунзенского моста в Самаре добавят ещё 1 миллиард рублей
26 сентября 2019 11:42
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Смета строительства Фрунзенского моста может увеличиться ещё на 1,331 миллиарда рублей. Об этом стало известно во время заседания комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.
— Деньги необходимы для продолжения строительства. Их выделят области из федерального бюджета, — пояснил руководитель Министерства управления финансами региона Андрей Прямилов.
Члены комитета одобрили поправки в бюджет области. Теперь законопроект, предложенный Минфином, рассмотрят на пленарном заседании губдумы.
Строительство Фрунзенского моста стартовало в 2015 году. Протяжённость первой очереди перехода составляет 2,67 км. Она включает в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, а также транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. По предварительным планам, движение транспорта начнётся в октябре 2019 года.
Предполагается, что новый мост снимет нагрузку с улицы Главной и улучшит транспортную доступность микрорайонов Волгарь и Южный город. Мостовой переход свяжет Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит пропуск транспортных потоков в сторону федеральных автодорог М-32 и М-5.
Сейчас подрядчики асфальтируют подъезды к переходу и сам мост. Представители компании «СамараТрансСтрой» опубликовали видео о ходе работ на объекте.
После окончания первого этапа работ подрядчики приступят к продлению путепровода. По словам заместителя министра транспорта Андрея Спиридонова, работы будут вести на участке от улицы Шоссейной до границы Самары. Здесь планируют построить вместо проблемного Казачьего моста новый путепровод, пишет 63.ру.
Фото: из видео СамараТранСтрой
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