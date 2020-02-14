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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В тире ЦСКА/Самара проходит Кубок командующего 2-й гвардейской армией по стрельбе из штатного и табельного оружия

14 февраля 2020 15:05
134
В составе 12 команд на турнире выступают около 60 офицеров из соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарском гарнизоне.
Сегодня, 14 февраля в тире УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА проходит Кубок командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией по стрельбе из штатного и табельного оружия. Представители филиала армейского клуба участвуют в организации, проведении и судействе соревнований.

В составе 12 команд на турнире выступают около 60 офицеров из соединений и воинских частей, дислоцированных в Самарском гарнизоне.

Военнослужащие соревнуются в стрельбе из пистолета Макарова в упражнениях:

- ПМ-1 – стрельба на 25 метров по неподвижной мишени (на стрельбу дается 13 выстрелов, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов (две серии по 5 выстрелов).
- ПМ-3 – стрельба на 25 метров по неподвижной мишени (на стрельбу дается 35 выстрелов, 5 пробных и 30 зачетных выстрелов (шесть серий по 5 выстрелов).

Самый меткий стрелок будет определен в личном первенстве в каждом упражнении по наибольшей сумме выбитых очков. Также по итогам соревнований атлеты смогут подтвердить и повысить спортивные звания.

Главный судья соревнований, инструктор-методист отделения (по спортивной работе) самарского филиала ЦСКА, судья Всероссийской категории Сергей Лемехов рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара, что Кубок командующего армией является этапом подготовки спортсменов-военнослужащих к турнирам по штатной стрельбе более высокого уровня, например, таким, как чемпионат по офицерскому троеборью и «Командирские старты», передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 



Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
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