Тольяттинка Анна Чернышева завоевала серебро на первенстве Европы по каратэ
10 февраля 2020 21:58
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В Будапеште (Венгрия) состоялось первенство Европы по каратэ WKF.
Тольяттинская спортсменка Анна Чернышева (тренер Александр Юдин) завоевала серебро в весовой категории до 55 кг, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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