Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина покоряет российские турниры в Ижевске
12 декабря 2019 21:34
100
На Кубке России спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА, мастер спорта международного класса Дарья Вдовина (личные тренеры О. Вдовин, А. Поздеев и Н. Репичев) в упражнении ВП-60 ж заняла 1-е личное место, почти на 2 очка опередив в финале свою ближайшую соперницу Дарью Болдинову из Московской области, ставшую второй. Стрелок из Владимирской области Мария Васильева замкнула тройку лидеров.
Лучший результат Вдовина показала и на Всероссийских соревнованиях в упражнении ВП-ПС (пара смешанная), заняв 1-е командное место в паре со Станиславом Кузнецовым из Архангельской области.
Тренер армейской спортсменки Николай Репичев рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара, что его воспитанница завершила сезон на хорошей ноте. Главная задача для Дарьи сегодня, по его словам, качественно подготовиться и выступить на первом старте нового сезона - чемпионате России в Ижевске в январе 2020 года. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Турнир состоится в феврале в Польше, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1738
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1504
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1778
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8784
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9158
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8947
Спорт в регионе
12 декабря 2019 21:34
Лучший результат Вдовина показала и на Всероссийских соревнованиях в упражнении ВП-ПС (пара смешанная), заняв 1-е командное место. Спорт в регионе
100
12 декабря 2019 16:14
В них выступали более 360 пловцов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 20 регионов... Спорт в регионе
162
12 декабря 2019 12:57
Трансфер может обернуться крупным штрафом. Спорт в регионе
225
12 декабря 2019 11:57
Сергей Корниленко пропустит ближайшие несколько матчей. Спорт в регионе
181
12 декабря 2019 09:23
По его словам, развитию спорта в регионе мешает непрозрачная схема распределения финансов со стороны областного минспорта. Спорт в регионе
187
11 декабря 2019 21:20
В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов армейский спортсмен нанес поражение представителю Азербайджана Миладу Бейги Харчегани – 17:9. Спорт в регионе
282
11 декабря 2019 16:37
Он подчеркнул, что решение Всемирного антидопингового агентства ещё не вступило в силу и у России есть все основания, чтобы его оспорить. Спорт в регионе
2272
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
300
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
658
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
587
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
529
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
862
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1314
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
240
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
516
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
585
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
813
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2024
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2504
Мероприятия