Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина покоряет российские турниры в Ижевске

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В Ижевске с 8 по 16 декабря проходят Кубок России и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В турнирах участвуют свыше 300 спортсменов из 44 регионов страны.На Кубке России спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА, мастер спорта международного класса Дарья Вдовина (личные тренеры О. Вдовин, А. Поздеев и Н. Репичев) в упражнении ВП-60 ж заняла 1-е личное место, почти на 2 очка опередив в финале свою ближайшую соперницу Дарью Болдинову из Московской области, ставшую второй. Стрелок из Владимирской области Мария Васильева замкнула тройку лидеров.Лучший результат Вдовина показала и на Всероссийских соревнованиях в упражнении ВП-ПС (пара смешанная), заняв 1-е командное место в паре со Станиславом Кузнецовым из Архангельской области.Тренер армейской спортсменки Николай Репичев рассказал пресс-центру ЦСКА/Самара, что его воспитанница завершила сезон на хорошей ноте. Главная задача для Дарьи сегодня, по его словам, качественно подготовиться и выступить на первом старте нового сезона - чемпионате России в Ижевске в январе 2020 года. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Турнир состоится в феврале в Польше, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара