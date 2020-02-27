Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Оренбург"

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Стоимость билетов от 150 рублей. Приобрести их можно на клубном сайте в разделе "Электронные билеты", а также в кассах по адресам:Клубные магазины "Крыльев Советов"- СК "Металлург", ул. Строителей, 1- ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17Кассы KASSIR.RU- Центральная касса, БЦ "Москва", Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж, Тел. 8 (846) 955-01-50- ОДО, ул. Шостаковича, 7, Тел. 8 (846) 332-81-61- ТЦ "Айсберг", ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе)- ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо)- ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)- ТД "Захар", ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином "Перекресток"), Тел. 8 (846) 270-36-98- КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106Г, Тел. 8(846)270-34-76- ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)- ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту)- МОЛЛ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель")- ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)- ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")- ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, Тел. 8 (8482) 26-45-04Кассы KONCERTSAMARA.RU- ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18 (со стороны ул. Ульяновская), тел. 8 (846) 979-88-96- ТЦ "Аквариум", ул. Мичурина, 15, тел. 8 (846) 302-71-21- ТК "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160 (центральный вход, 1 линия)- ТРК "Парк Хаус", Московское шоссе, 81а (со стороны ул. XXII Партсъезда)- ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (вход ближе к Ашану)- ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (со стороны ул. Победа, 1 этаж), тел. +7 (846) 331‒71‒99- ТЦ "Апельсин", ул. Ново-Садовая, 305а, тел. +7 (846) 276-76-60- "Аврора Молл", ул. Аэродромная, д.47а (со стороны ул. Аврора, 0 этаж)Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении) при покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург". Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).Скидка 50% (не должна превышать 250 руб.) предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению (в т.ч. детям) на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего и разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.Билеты не продаются в сектора 1/2 В526, 1/2 В532.При покупке билетов в зону гостеприимства (4 ярус трибуны А и С) и в зону повышенной комфортности (А105-А107) в клубных магазинах ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" предоставляется разовый автопропуск (количество ограничено), передает пресс-служба ФК "КС".