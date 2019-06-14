В Самаре рассказали о проведении VIII Российско-китайских молодежных игр
14 июня 2019 20:58
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В пятницу, 14 июня, в Самаре состоялась пресс-конференция по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. В ней принял участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Также гостями мероприятия стали спортсмены – представители женской сборной России по футболу и велоспорта.
«Символично, что игры откроются 17 июня, дата совпадает с датой первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, - отметил Александр Фетисов. - Опыт подготовки и проведения ЧМ-2018, создание инфраструктуры, безусловно, повлияли на принятие решения о проведении VIII Российско-китайских молодежных летних игр в нашем регионе. Китайская делегация осмотрела наши объекты, осталась довольна имеющейся инфраструктурой, тогда и было принято решение. Для нас это и большая честь, и большая ответственность».
Он также отметил, что важно не только построить красивые стены, но и наполнить их гостеприимством. Так, более 100 волонтеров будут работать на Играх, из них большинство уже имеют опыт волонтерства на ЧМ-2018, а 16 человек владеют китайским языком.
"Плюсами для региона станут опыт проведения международного турнира, популяризация нашего соседа - Китайской Народной Республики, а главное - в играх примет участие большое количество самарских спортсменов, для которых это будет значительным этапом профессионального роста", - заявил Александр Фетисов.
Соревнования, как сообщалось ранее, пройдут по 8 видам спорта (футбол, тхэквондо, художественная гимнастика, плавание, женский гандбол, пляжный волейбол, бадминтону, велоспорту), в них с каждой стороны примет более 200 спортсменов. Российскую делегацию во множестве представляют спортсмены из Самарской области.
Все соревнования кроме футбольных матчей бесплатные.
Для гостей и самарцев с 17 июня перед театром оперы и балета будет обустроена фанзона. А китайских спортсменов ждет разнообразная программа: экскурсии по Волге и в бункер Сталина, музеи и многое другое.
Фото: Дильдина Светлана
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