На трассе Самара-Нефтегорск столкнулись два легковых автомобиля «ВАЗ-2104» и «Лада-Приора»

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24 декабря на трассе Самара-Нефтегорск около поворота на поселок Рощинский столкнулись во встречном направлении два легковых автомобиля «ВАЗ-2104» и «Лада-Приора».

От удара «ВАЗ-2104» отбросило на сваебойную машину, которая устанавливала трассовое ограждение.

В результате аварии водитель «ВАЗ-2104» получил травму ног и оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля.

Для оказания помощи пострадавшему к месту происшествия отправилась дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. Прибыв на место происшествие, для предотвращения возгорания моторного топлива спасатели отключили аккумуляторную батарею в моторном отсеке «ВАЗ-2104» и приступили к деблокированию пострадавшего. Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» был передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

Фото: пресс-служба ПСС Самарской области