В Тольятти на Волге заблудился подросток

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По словам родителей их сын отправился на прогулку через Волгу от 6 квартала в сторону Молодецкого Кургана. Связи с ребёнком не было, по времени он давно должен был вернуться домой.Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти на аэроглиссере отправились на поиски.В 15:05 мальчика нашли в районе Муравьиных островов. Спасатели эвакуировали ребёнка со льда на берег, где передали сотрудникам полиции и родителям. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области