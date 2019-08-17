В Перми разворотило врезавшийся в стену автобус, один человек погиб, 32 пострадали
17 августа 2019 22:56
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В автобусе ехали 59 человек. Как сообщается на сайте областного Минздрава, один пассажир погиб, 32 госпитализированы, из них 10 детей. Девять детей находятся в состоянии средней степени тяжести, один ребенок и пятеро взрослых - в тяжелом.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Семья погибшей женщины и пострадавшие получат помощь от властей Перми, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации города.
По предварительной информации, автобус врезался в стену из-за технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент дорог и транспорта администрации Перми. Водитель автобуса не справился с управлением. У него перелом ноги и позвоночника. Очевидцы происшествия и проезжавшие мимо автомобилисты помогали выводить пострадавших из автобуса, выбивали стекла из опасения, что машина может загореться. По словам одного из пермяков, пассажиров клали на землю, "потому что мало кто стоять мог".
На время расследования перевозчик ООО "Дизель" будет отстранен от работы по поручению главы города Дмитрия Самойлова. Сам автобус принадлежит ИП Дробинин и находился у "Дизеля" в аренде, уточняет 59.ru. Непосредственный владелец автобуса обслуживает только один маршрут. "Дизель" имеет право отдавать перевозку на субподряд, но поскольку договор на обслуживание маршрута заключен между ним и городской администрацией, то отвечать за ДТП будет именно эта компания.
Отмечается, что в конце 2016-го и 2018 году прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявляла многочисленные нарушения в работе "Дизеля". Ведомство установило, что водитель одного из автобусов 11 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения. Компания также допускала к работе других водителей, систематически нарушающих ПДД и не проходивших обязательное медицинское обследование, а также механиков и диспетчеров без соответствующей квалификации.
Фото: Следственный комитет Российской Федерации по Пермскому краю
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