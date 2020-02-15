В Октябрьске обнаружено тело 4-месячной девочки в пакете
15 февраля 2020 20:41
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребёнка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса.
Расследование уголовного дела продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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