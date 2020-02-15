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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске обнаружено тело 4-месячной девочки в пакете

15 февраля 2020 20:41
133
Возбуждено уголовное дело по статье
15 февраля 2020 года на одной из улиц в городе Октябрьск Самарской области обнаружено тело девочки, примерно в возрасте 4-ех месяцев, без признаков жизни. Тело ребёнка находилось в пакете.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребёнка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса.

Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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