Спасатели Октябрьска спасли рыбака, провалившегося под лёд
20 февраля 2020 22:31
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В 10:48 от очевидцев поступило сообщение, что на Волге в районе ж/д моста нетрезвый мужчина оказался в воде. Дежурная смена спасателей незамедлительно вышли на помощь к пострадавшему.
С помощью зимних средств спасения мужчину извлекли из промоины на твёрдый лёд.
В 12:08 мужчину (1971 года рождения) сопроводили к берегу, где передали сотрудникам полиции. От медицинской помощи рыбак отказался, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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