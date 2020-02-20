Спасатели Октябрьска спасли рыбака, провалившегося под лёд

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В 10:48 от очевидцев поступило сообщение, что на Волге в районе ж/д моста нетрезвый мужчина оказался в воде. Дежурная смена спасателей незамедлительно вышли на помощь к пострадавшему.С помощью зимних средств спасения мужчину извлекли из промоины на твёрдый лёд.В 12:08 мужчину (1971 года рождения) сопроводили к берегу, где передали сотрудникам полиции. От медицинской помощи рыбак отказался, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области