Ограбление в церкви в Тольятти

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В ночь на 22 по 23 декабря в Армянской Апостольской православной церкви «Святой Богородицы» города Тольятти произошло ограбление. Преступник сломал окно, вошёл в церковь, разбил стекло ящика для пожертвования и украл все деньги. Потом открыл окно лавки для продажи свечей, взял деньги и оттуда. Стащил ещё частный ноутбук Священника.

Новость про ограбление первым узнал духовный настоятель церкви Отец Завен к 09:00 сразу после того, как открыл церковь.

Полиция ведёт расследование.

Об этом сообщала пресс секретарь церкви Соня Кечоян.

Фото: Соня Кечоян