В Самарской области в ДТП пострадали два водителя

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ДТП произошло 30 декабря в Сергиевском районе. Мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», двигаясь автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Уфа в направлении г. Самара, при совершении маневра «обгон» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Хонда», под управлением водителя 1984 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.