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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре семья отравилась угарным газом

4 января 2020 13:44
142
В Самаре семья отравилась угарным газом
Среди пострадавших - двое детей.

Ночью третьего января в одном из домов Самары еще одна семья отравилась угарным газом. Происшествие случилось на улице Советской армии. Оттуда госпитализировали 35-летни мужчину и женщину, а так же 3-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Взрослых увезли в больницу Середавина, детей – в Клиническую больницу Ивановой.

Как сообщает Терра со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Самарской области, предварительная причина происшествия – неисправность газовой колонки.

Напомним, неделю назад на улице Гагарина случился подобный инцидент. Там угарным газом отравилась маленькая девочка и ее мать. К сожалению, они скончались на месте. , В их квартире на водонагревателе были отключены датчики тяги, закрыты окна, а между дверьми и полом не было зазоров, пишет ПроГородСамара.
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