В Самаре семья отравилась угарным газом
4 января 2020 13:44
142
Ночью третьего января в одном из домов Самары еще одна семья отравилась угарным газом. Происшествие случилось на улице Советской армии. Оттуда госпитализировали 35-летни мужчину и женщину, а так же 3-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Взрослых увезли в больницу Середавина, детей – в Клиническую больницу Ивановой.
Как сообщает Терра со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Самарской области, предварительная причина происшествия – неисправность газовой колонки.
Напомним, неделю назад на улице Гагарина случился подобный инцидент. Там угарным газом отравилась маленькая девочка и ее мать. К сожалению, они скончались на месте. , В их квартире на водонагревателе были отключены датчики тяги, закрыты окна, а между дверьми и полом не было зазоров, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2019 23:15
Теперь уход за зверями должен осуществлять человек с высшим ветеринарным образованием. Закон
629
31 декабря 2019 21:37
Ольгу Швецову задержали в середине декабря в процессе расследования дела банды Гагиева. Закон
578
30 декабря 2019 22:17
Возбуждено уголовное дело о нарушении закона о защите конкуренции. Закон
273
30 декабря 2019 14:18
Попытка оказалась неудачной — шантажиста задержали, и скоро будут судить. Закон
482
30 декабря 2019 10:40
Его долг перед ребенком составлял 160 тысяч рублей. Закон
193
29 декабря 2019 20:29
Задержаны двое граждан РФ. Закон
326
28 декабря 2019 20:38
В суде подсудимый вину свою признал полностью, принял меры по заглаживанию причиненного материального ущерба перед потерпевшей стороной. Закон
835
Происшествия
4 января 2020 13:44
Среди пострадавших - двое детей. Происшествия
140
4 января 2020 12:41
Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Происшествия
162
4 января 2020 12:03
Водитель в несколько раз задрал цену за доставку в пункт назначения. Происшествия
200
Криминал
3 января 2020 11:52
Среди самых заметных случаев — перекладывание убытков от ДТП на невиновного человека. Криминал
393
31 декабря 2019 10:41
Инцидент произошел в коммунальной квартире. Криминал
286
30 декабря 2019 12:49
Он ночью украл спиртное. Криминал
289
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
756
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
285
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
915
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
898
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
481
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1390
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
564
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
980
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1037
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1312
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2364
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2880
Мероприятия