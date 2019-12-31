В Сызрани на Волге поймали рыбу-мутанта
31 декабря 2019 12:36
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Житель Сызрани поймал рыбу с необычным изъяном. На фото, которое сделал рыбак, видно, что у речного обитателя вырос горб. Странная рыба была поймана 29 декабря на Волге в черте города, пишет КТВ-Луч.
- Вот такое чудо, горбатое перекореженное. Можно такого есть или нет? - интересуется рыбак.
Между тем, пользователи сети уже придумали шуточное прозвище добыче: «лосось речной в брачном наряде». Комментаторы предположили, что такая ситуация произошла с окунем из-за электроудочек, которыми иногда пользуются рыбаки. Многие сошлись на том, что такую рыбу все же можно употреблять в пищу.
Отметим, что жители Сызрани нередко ловят в реках необычных рыб. Ранее КТВ-ЛУЧ сообщал о рыбинах с огромными красными пятнами на теле. Подобные уловы опасно употреблять в пищу.
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