Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 16 сентября, 23:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/09:
USD 63.83
-0.64
EUR 70.67
-0.86
Новости /  Политика /  Политика региона  

Сегодня состоялась рабочая встреча Александра Хинштейна с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным

16 сентября 2019 21:13
92
Александр Хинштейн обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ для финансирования строительства очистных сооружений в Самаре.
Как известно, в Самаре остро стоит проблема очистки системы ливневой канализации, строительство коллектора дождевой канализации планировали начать вдоль Постникового оврага еще несколько лет назад. Активно этот вопрос поднимался перед проведением Чемпионата мира по футболу-2018. Однако территория, на которой собирались возвести конструкцию, оказалась приватизированной, передает hinshtein.ru.

В настоящий момент в районе Постникова оврага ведется активная комплексная застройка и промедление в решении вопроса строительства очистных сооружений может повлечь за собой экологическую катастрофу.

Эта тема стала одной из основных на прошедшей сегодня рабочей встрече Александра Хинштейна с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным.

Не смотря на то, что в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» Правительством Самарской области уже запланировано проектирование и строительство очистных сооружений «Постников овраг» и сборных коллекторов дождевой канализации, при отработке данных проекта было выявлено, что проект будет стоить дороже. Это связано с тем, что планируемая трасса коллектора будет проходить по территории большого количества земельных участков с разными владельцами, что существенно удорожит проект, поэтому было принято решение о замене открытого способа прокладки коллектора па микротоннелирование. Также было выявлена необходимость строительства подводного выпуска сточных вод от очистных сооружений.

В связи с этим Александр Хинштейн обратился к Министру природных ресурсов России Дмитрию Кобылкину о выделении дополнительных средств на реализацию проекта.

Пользователи Твиттера позитивно отреагировали на эту новость и в комментариях написали об особой актуальности этой проблемы. 


Фото:   hinshtein.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
16 сентября 2019  21:47
По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали.
В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии
По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали.   Политика региона
72
16 сентября 2019  21:13
Александр Хинштейн обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ для финансирования строительства очистных сооружений в Самаре.
Сегодня состоялась рабочая встреча Александра Хинштейна с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным
Александр Хинштейн обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ для финансирования строительства очистных сооружений в Самаре.  Политика региона
91
16 сентября 2019  17:52
Ключевой темой переговоров Путина и Роухани станет укрепление торгово-экономических связей.
В Анкаре началась встреча Путина с Роухани
Ключевой темой переговоров Путина и Роухани станет укрепление торгово-экономических связей.  Политика региона
135
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
271
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
364
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
554
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
482
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
308
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
796
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
340
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
609
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
478
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
887
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
700
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
935
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1113
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
545
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2351
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех вовлекает школьников в работу междисциплинарных проектных команд
В рамках Федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи» свои спектакли в Самаре покажет Чеченский ТЮЗ
В Самаре откроются международные соревнования в области кибербезопасности VolgaCTF
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные