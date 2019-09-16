Сегодня состоялась рабочая встреча Александра Хинштейна с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным
16 сентября 2019 21:13
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В настоящий момент в районе Постникова оврага ведется активная комплексная застройка и промедление в решении вопроса строительства очистных сооружений может повлечь за собой экологическую катастрофу.
Эта тема стала одной из основных на прошедшей сегодня рабочей встрече Александра Хинштейна с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным.
Не смотря на то, что в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» Правительством Самарской области уже запланировано проектирование и строительство очистных сооружений «Постников овраг» и сборных коллекторов дождевой канализации, при отработке данных проекта было выявлено, что проект будет стоить дороже. Это связано с тем, что планируемая трасса коллектора будет проходить по территории большого количества земельных участков с разными владельцами, что существенно удорожит проект, поэтому было принято решение о замене открытого способа прокладки коллектора па микротоннелирование. Также было выявлена необходимость строительства подводного выпуска сточных вод от очистных сооружений.
В связи с этим Александр Хинштейн обратился к Министру природных ресурсов России Дмитрию Кобылкину о выделении дополнительных средств на реализацию проекта.
Пользователи Твиттера позитивно отреагировали на эту новость и в комментариях написали об особой актуальности этой проблемы.
Фото: hinshtein.ru
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Комментарии
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