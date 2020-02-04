Дмитрий Азаров встретился с руководством компании «Газпром»
4 февраля 2020 14:44
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Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%. Совсем недавно компания завершила строительство распределительного газопровода протяженностью 5,5 километров в селе Малая Рязань Ставропольского района. Таким образом созданы условия для подключения к ресурсам еще 150 домовладений.
«Партнерство с Газпромом для Самарской области носит стратегический характер, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. – Нам совместно необходимо определить объекты газификации и инвестиционных вложений компании на территории региона».
Компания Газпром в ближайшие годы намерена более чем в 1,5 раза увеличить сумму средств на газификацию населенных пунктов регионов страны. Сейчас идет разработка соответствующей программы, которая рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. «Перед нами стоит задача сформировать к середине текущего года программу газификации регионов страны. Самарская область для нас – стратегический регион. Она имеет свои особенности. С одной стороны – очень высокий процент газификации, с другой – газопроводы, имеющие длительный срок эксплуатации и нуждающиеся в модернизации. Мы ждем предложений и от вас, – отметил член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков. – Наша задача – решить вопрос с газификацией и откликнуться на нужды жителей региона, бизнеса, на пожелания Губернатора. Потому что никто кроме вас не знает, где и в каком объеме нужен газ. Надеюсь, что совместными усилиями мы оперативно организуем эту работу».
Глава Самарского региона выразил уверенность в том, что газификация в регионе продолжится. Кроме того, губернатор отметил важность внедрения современных технологий, в том числе в систему оплаты за потребленный газ. «Внедрение современных технологий, платформенных цифровых решений не заставят себя ждать, поскольку сегодня это требование времени, – уверен Дмитрий Азаров. – Очень надеюсь, что сегодняшняя работа бытовых служб будет создавать условия комфортного взаимодействия с населением, потребителями газа на территории региона».
При этом важно обеспечить безопасность использования газового оборудования. Как отметили участники встречи, основная причина несчастных случаев – забитые дымоходы или отсутствие в них тяги. Их проверка – это зона ответственности специализированных организаций и управляющих компаний. Напомним, в начале текущего года Дмитрий Азаров поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области провести анализ и проверить компании на соответствие лицензионным требованиям, а также создать карту нарушений, из которой станет понятно, какие организации чаще допускают халатность в работе. «По тем компаниям, где будет выявлено наибольшее количество нарушений, мы будем выносить вопрос на обсуждение с правоохранительными органами. Уверен, так мы добьемся значительного улучшения ситуации и полного исключения подобных инцидентов и несчастных случаев», – отметил Глава региона.
Отдельное внимание стороны уделили вопросу сокращения просроченной задолженности за поставленный природный газ. По оперативным данным на 1 января 2020 года долговая нагрузка всех категорий потребителей составляет 2,438 млрд рублей, в том числе 495,4 млн рублей – задолженность теплоснабжающих организаций.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что сокращение просроченной задолженности за газ – одно из ключевых направлений работы компании. «В 2020 году Самарская область должна войти в число лучших субъектов, которые вовремя рассчитываются за поставленный газ – это наша общая задача с властями региона, которые уже добились значительных успехов в сокращении долгов бюджетных потребителей газа», – отметил Сергей Густов.
Стороны также обсудили вопросы развития газомоторного топлива на территории Самарской области, где находится крупнейший производитель легковых автомобилей в России, и строительства социальных объектов. Напомним, компания Газпром на сегодняшний день ведет строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом в Тольятти. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что принятие оперативных совместных решений будет способствовать укреплению партнерских связей, в том числе в рамках принятых социальных обязательств.
После обсуждения плана совместной работы Правительства Самарской области и компании Газпром на ближайшие годы, будет подписано соответствующее соглашение. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов, передает пресс-служба облправительства.
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