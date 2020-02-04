Я нашел ошибку
Главные новости: 
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест 2020» стартует 8 февраля.
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернётся на берега Волги
Редкие и прихотливые кубинские крокодилы уже осваиваются в новом доме: для них в самарском океанариуме создали все необходимые условия.
«Самарский океанариум» приехали редкие кубинские крокодилы из чешского зоопарка
Вести капитальное строительство на этом месте руководство Самарского государственного социально-педагогического университете не намерено, только облагородить прилегающий участок.
Педуниверситет благоустраивает территорию у пруда Сухой
По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами.
Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса
Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%.
Дмитрий Азаров встретился с руководством компании «Газпром»
Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось.
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Будьте внимательны и осторожны!
МЧС: Ночью и днем 5 февраля в Самаре ожидается образование сильной гололедицы
Территорию у пруда Сухой в Самаре благоустраивает педуниверситет Строительства на месте пруда не будет.
Территорию у пруда Сухой в Самаре благоустраивает педуниверситет
сегодня  Вторник, 4 февраля, 15:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/02:
USD 63.91
0.77
EUR 70.79
1.19
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с руководством компании «Газпром»

4 февраля 2020 14:44
59
Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%.
Во вторник, 4 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Стороны обсудили возможности реализации инвестиционных программ по газификации населенных пунктов региона, модернизации существующей сети газопроводов, а также вопросы безопасности потребителей природного топлива и ликвидации долга перед поставщиком со стороны потребителей.

Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%. Совсем недавно компания завершила строительство распределительного газопровода протяженностью 5,5 километров в селе Малая Рязань Ставропольского района. Таким образом созданы условия для подключения к ресурсам еще 150 домовладений.

«Партнерство с Газпромом для Самарской области носит стратегический характер, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. – Нам совместно необходимо определить объекты газификации и инвестиционных вложений компании на территории региона».

Компания Газпром в ближайшие годы намерена более чем в 1,5 раза увеличить сумму средств на газификацию населенных пунктов регионов страны. Сейчас идет разработка соответствующей программы, которая рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. «Перед нами стоит задача сформировать к середине текущего года программу газификации регионов страны. Самарская область для нас – стратегический регион. Она имеет свои особенности. С одной стороны – очень высокий процент газификации, с другой – газопроводы, имеющие длительный срок эксплуатации и нуждающиеся в модернизации. Мы ждем предложений и от вас, – отметил член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков. – Наша задача – решить вопрос с газификацией и откликнуться на нужды жителей региона, бизнеса, на пожелания Губернатора. Потому что никто кроме вас не знает, где и в каком объеме нужен газ. Надеюсь, что совместными усилиями мы оперативно организуем эту работу».

Глава Самарского региона выразил уверенность в том, что газификация в регионе продолжится. Кроме того, губернатор отметил важность внедрения современных технологий, в том числе в систему оплаты за потребленный газ. «Внедрение современных технологий, платформенных цифровых решений не заставят себя ждать, поскольку сегодня это требование времени, – уверен Дмитрий Азаров. – Очень надеюсь, что сегодняшняя работа бытовых служб будет создавать условия комфортного взаимодействия с населением, потребителями газа на территории региона».

При этом важно обеспечить безопасность использования газового оборудования. Как отметили участники встречи, основная причина несчастных случаев – забитые дымоходы или отсутствие в них тяги. Их проверка – это зона ответственности специализированных организаций и управляющих компаний. Напомним, в начале текущего года Дмитрий Азаров поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области провести анализ и проверить компании на соответствие лицензионным требованиям, а также создать карту нарушений, из которой станет понятно, какие организации чаще допускают халатность в работе. «По тем компаниям, где будет выявлено наибольшее количество нарушений, мы будем выносить вопрос на обсуждение с правоохранительными органами. Уверен, так мы добьемся значительного улучшения ситуации и полного исключения подобных инцидентов и несчастных случаев», – отметил Глава региона.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу сокращения просроченной задолженности за поставленный природный газ. По оперативным данным на 1 января 2020 года долговая нагрузка всех категорий потребителей составляет 2,438 млрд рублей, в том числе 495,4 млн рублей – задолженность теплоснабжающих организаций.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что сокращение просроченной задолженности за газ – одно из ключевых направлений работы компании. «В 2020 году Самарская область должна войти в число лучших субъектов, которые вовремя рассчитываются за поставленный газ – это наша общая задача с властями региона, которые уже добились значительных успехов в сокращении долгов бюджетных потребителей газа», – отметил Сергей Густов.

Стороны также обсудили вопросы развития газомоторного топлива на территории Самарской области, где находится крупнейший производитель легковых автомобилей в России, и строительства социальных объектов. Напомним, компания Газпром на сегодняшний день ведет строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом в Тольятти. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что принятие оперативных совместных решений будет способствовать укреплению партнерских связей, в том числе в рамках принятых социальных обязательств.

После обсуждения плана совместной работы Правительства Самарской области и компании Газпром на ближайшие годы, будет подписано соответствующее соглашение. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
4 февраля 2020  14:44
Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%.
Дмитрий Азаров встретился с руководством компании «Газпром»
Уровень газификации Самарской области – один из самых высоких в России – по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%.  Политика региона
54
4 февраля 2020  09:11
Евгений Серпер: Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику"ю ночь жители Самары смогут окунуться в купель на Полевом спуске
Евгений Серпер: "Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику"
Депутат Государственной Думы прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской... Политика региона
178
3 февраля 2020  23:55
Награду за свою работу получили трое россиян.
Путин присудил премии президента молодым учёным
Награду за свою работу получили трое россиян.  Политика региона
265
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
880
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
822
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1304
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
550
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2247
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
839
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1830
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1453
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1062
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1047
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1565
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1578
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1865
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2985
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3559
Весь список

Мероприятия
Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» в 2020 году вернётся на берега Волги
Региональный оператор ЭкоСтройРесурс запустил благотворительный сбор макулатуры
В виртуальном концертном зале в Сызрани состоится видеотрансляция концерта «Один виток вокруг планеты»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные