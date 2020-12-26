В Самарской области 70% государственных информационных систем подключены к единой системе управления информационной безопасностью

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Департамент информационных технологий и связи Самарской области подвел итоги года по реализации национального проекта «Цифровая экономика» в части информационной безопасности. Так, доля государственных и иных информационных систем, обеспеченных средствами защиты информации и подключенных к единой системе управления информационной безопасностью, составляет плановое значение в 70%. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак составляет нулевое значение при плановом показателе в 24 часа.

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения составляет 73% (по плану 70%).

Для предотвращения компьютерных атак на государственный сегмент информационных систем в Самарской области с 2015 года функционирует Региональный центр кибербезопасности. Он работает круглосуточно 7 дней в неделю. Основной целью его работы является защита информационной инфраструктуры Правительства Самарской области от компьютерных атак и других угроз информационной безопасности. Центр Кибербезопасности проводит работу по мониторингу событий информационной безопасности и своевременному реагированию на инциденты информационной безопасности; осуществляет антивирусную защиту и корректное функционирование средств информационной безопасности.

Региональный центр кибербезопасности является одним из ключевых звеньев реализации региональной программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области реализацию нацпроекта курирует Губернатор Дмитрий Азаров.

«Нами получена лицензия ФСТЭК России на оказание услуг по мониторингу информационной безопасности государственным бюджетным учреждением Самарской области «Цифровой регион». В проект положения о центре обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области инициированы изменения в соответствии с предложениями Национального координационного центра по компьютерным инцидентам», - заявил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Государственные и муниципальные информационные системы Самарской области, такие социально значимые как ГИС «МФЦ», региональный портал государственных услуг, постоянно находятся под защитой от компьютерных воздействий.

По сравнению с 2019 годом количество событий информационной безопасности выросло в несколько раз:

событий, относящихся к высокому уровню опасности, выросло примерно в 6 раз,

событий, относящихся к среднему уровню опасности, выросло примерно в 40 раз,

событий, относящихся к низкому уровню опасности, выросло примерно в 35 раз.

Только в 3 квартале 2020 года центр предотвратил более 2,5 тысяч недоброжелательных воздействий на государственные информационные системы. Всего же в 2020 году им было заблокировано 8 тысяч источников компьютерных атак.