В четырех районах Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

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В четырех муниципальных районах Самарской области: в Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском и Похвистневском, а также в двух городах - Новокуйбышевске и Сызрани - снят карантин по африканской чуме свиней. Также особый режим перестал действовать в Красноглинском внутригородском районе Самары. Соответствующее постановление подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Департамента по ветеринарии Самарской области проводят все необходимые мероприятия по предотвращению распространения АЧС. Заболевание не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для свиней и кабанов и является угрозой развитию животноводства. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мероприятиями, которые и были введены вокруг очагов АЧС.

Однако в вышеуказанных районах действие карантина уже закончилось, тем не менее на данных территориях , где ранее был объявлен карантин, продолжают действовать отдельные ограничительные меры. В частности, владельцам личных подсобных хозяйств, фермерам и предпринимателям запрещено в течение года содержать и разводить свиней и реализовывать продукты их убоя. По мнению, специалистов Россельхознадзора, единственный способ пресечь распространение инфекции – строгое соблюдение существующих ветеринарных правил. Кроме того, несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность.