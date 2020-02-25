Жителей и гостей CO приглашают на VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу»

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Фестиваль предваряет этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020!Соревнования пройдут с 26 февраля по 1 марта. В парусную столицу России- Тольятти - уже съезжаются спортсмены и гости из более чем 30 регионов РФ и зарубежья.На IKA-2020 будут чемпионы WISSA-2020!Отдых в стиле кайт, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО