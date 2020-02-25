Военный комиссариат Самарской области активно включился в реализацию всероссийского проекта «Дорога памяти»

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Сотрудники военного комиссариата Самарской области активно включились в подготовку именных списков и обращаются к потомкам с просьбой приносить архивные материалы на участников Великой Отечественной войны (автобиографические сведения, где воевали, награды, места захоронения, фотографии, фронтовые письма, воспоминания, дневниковые записи и т.п.) в районные военкоматы по месту жительства или в военный комиссариат Самарской области.К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда будут запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой задачи проводится огромная работа по созданию единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков участников Великой Отечественной войны.Принять участие в данном патриотическом проекте может каждый желающий. Для этого необходимо принести документы в районные военкоматы по месту жительства, в военный комиссариат Самарской области, либо в специальный пункт оцифровки. Напомним, такой пункт в Самаре открылся 4 февраля 2020г. по адресу ул.Шостаковича, д.7. За три недели работы в пункте оцифровки писем и фотографий при библиотеке Дома офицеров Самарского гарнизона более 1200 жителей губернии уже оцифровали бесценные семейные архивы, причём ежедневно количество желающих внести фамилии своих героев в общедоступную единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны, измеряется сотнями. Пункт оцифровки писем и фотографий в ОДО работает ежедневно, кроме среды и субботы, с 11.00 до 18.00 часов.Консультативная поддержка участников проекта «Дорога памяти» по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам: 8(495)696-71-32, 8(495)696-71-36 в г.Москве; 8(846)333-65-85 – в военном комиссариате Самарской области (443010, г.Самара, ул.Чапаевская, д.121); в пункте оцифровки писем и фотографий (Дом офицеров Самарского гарнизона, г.Самара, ул.Шостаковича, д.7) по тел. (846)332-27-52, передает пресс-служба облправительства.