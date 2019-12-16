В состав Самары могут включить два жилых микрорайона - "Кошелев-Парк" и "Южный город"

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Включение микрорайонов в состав Самары приведется к изменению административно-территориальных границ шести муниципальных образований: самого городского округа, Куйбышевского района, Красноглинского района, Волжского района, поселка Смышляевка и села Лопатино Волжского района."В администрации Самары и Волжского района на протяжении многих лет поступают обращения граждан о включении Южного города и Кошелев-парка в границы города, - отмечает заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. - Прописка в Самаре влияет на рыночную стоимость жилья на вторичном рынке, позволяет снизить стоимость проезда на общественном транспорте, расширяет возможности финансирования территорий за счёт участия в федеральных программах, рассчитанных на поддержку центров агломераций. Вопрос присоединения Южного города и Кошелев Парка к Самаре еще только рассматривается. Планируемые мероприятия, о которых говорится в постановлении правительства, предполагают большую оценочную работу. Будут проводиться консультации с всеми заинтересованными сторонами, с региональными и местными органами власти. Взвесим все плюсы и минусы, обсудим с жителями этих территории и только после этого примем оптимальное решение, которое будет вынесено на рассмотрение местных представительных органов Самары и Волжского района, а также Самарской Губернской Думы".Фото: соцсети