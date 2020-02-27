В филармонии наградят победительниц областной акции «Женщина Самарской области - 2019»

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Цель проекта – привлечь внимание к женщинам Губернии, для которых главными ценностями являются активная трудовая деятельность, достижение высот в профессии, а также воспитание детей. Мероприятие призвано подчеркнуть значимость современной роли женщин в обществе, семье.Каждый год в акции принимает участие все больше представительниц прекрасного пола, в связи с чем планка для выхода в финал с каждым разом становится выше. В финал вышло 60 номинанток из всех городских округов, 17 муниципальных районов.В этом году в честь прошедшего Года Театра выделена новая номинация работников Российской культуры, сохраняющих традиции русского языка, культуры, искусства. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящена номинация «Жена офицера».Победительниц поздравят и наградят председатель Самарской Губернской Думы Г.П. Котельников, руководители законодательной и исполнительной власти Самарской области.Номинанткам акции будут вручены дипломы, цветы и подарки от Союза женщин Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Дата и время проведения: 2 марта 2020 г., 12.00 ч.